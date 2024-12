Resumen diario: el Nasdaq alcanza un nuevo máximo impulsado por las alzas de Broadcom 📌

El S&P 500 está experimentando una corrección hoy, cayendo un 0,15% dos horas antes del cierre de la sesión. Este movimiento probablemente esté vinculado a la toma de ganancias después del sólido desempeño de la semana pasada.

Por otro lado, el Nasdaq alcanzó nuevos máximos históricos esta semana, impulsado por el renovado interés en la inteligencia artificial. Broadcom presentó ayer resultados financieros muy sólidos, lo que resultó en un aumento de más del 20% hoy, lo que elevó su capitalización de mercado por encima de los 1 billones de dólares. Sin embargo, el Nasdaq ha retrocedido hacia los niveles de cierre anteriores, reduciendo sus ganancias por debajo del 0,5%.

A principios de esta semana, surgió la noticia de la colaboración de chips de inteligencia artificial entre Broadcom y Apple, lo que llevó las acciones de Apple a sus propios máximos históricos.

Otro factor detrás del aumento del Nasdaq fue el anuncio de Alphabet sobre el desarrollo continuo de su chip cuántico, Willow, diseñado para realizar cálculos en cinco minutos que llevarían más tiempo que toda la historia del mundo en computadoras estándar.

El dólar ha bajado un 0,30% hoy, cotizando a 106,6000 puntos. Las caidas se han reducido parcialmente, ya que llegaron a alcanzar un 0,65% más temprano en el día. El EUR - USD ha subido un 0,25%, probando el nivel de 1,0500. Mientras tanto, a pesar del debilitamiento del dólar, el USD - JPY está subiendo un 0,75% a 153,7000, y el yen sigue siendo la moneda más débil del G10.

Según Kyodo News, el Banco de Japón está considerando posponer una subida de tipos de interés en su reunión de política monetaria del 18 y 19 de diciembre. El mercado de swaps estima actualmente una probabilidad del 83% de que el BoJ se abstenga de subir los tipos de interés.

El bitcoin ha subido un 1,50% hoy, cotizando a 101.500 dólares. El dominio del bitcoin ha aumentado al 56,60%. Ethereum está registrando ganancias menores del 0,90%, mientras que la capitalización total del mercado de otras criptomonedas está aumentando solo un 0,10%.

Texas ha propuesto un proyecto de ley para establecer una reserva estratégica de Bitcoin destinada a mejorar la estabilidad financiera, permitir la aceptación de impuestos en BTC y combatir la inflación.

La próxima semana se presentarán eventos importantes para los mercados financieros, incluidas las decisiones de la Reserva Federal, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra.

