Resumen diario: El rojo domina a ambos lados del Atlántico

- El mercado entra en fase defensiva total: datos laborales débiles, presión sobre las tecnológicas y desplomes en metales y criptos refuerzan el temor a un enfriamiento económico, dejando a los inversores en modo preservación de capital.
- El mercado en general está adoptando una actitud de aversión al riesgo. Los débiles datos macroeconómicos y los decepcionantes resultados de las empresas tecnológicas están llevando al mercado a mínimos de varias semanas.
- Wall Street registra fuertes pérdidas por otro día consecutivo. El Russell 2000 lidera las caídas al final de la sesión, con los futuros bajando más del 1,6%, seguidos de cerca por los futuros del Nasdaq 100. El S&P 500 y el Dow Jones se mantienen mejor, con los futuros limitando las pérdidas a alrededor del 1,2%.
- Alphabet y Amazon están en el punto de mira. Otro gasto de capital récord en Google ha asustado a los inversores. Amazon y Qualcomm están cayendo tras los decepcionantes resultados de Microsoft. El gigante del comercio electrónico publicará sus resultados hoy; estos podrían justificar una pausa en la ola de ventas o su profundización.
- Se han publicado datos del mercado laboral estadounidense. Los despidos de Challenger aumentaron de 35.000 a 108.000. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo superaron las expectativas, alcanzando las 231.000, frente a las 213.000 esperadas. Las vacantes de empleo del informe JOLTS disminuyeron en casi medio millón, hasta los 6,5 millones, frente a las expectativas de un aumento a 7,2 millones.
- Los índices europeos cerraron mayoritariamente a la baja. Los que más cayeron fueron el WIG20 de Polonia y el IBEX de España, con pérdidas que alcanzaron el 2%. Los principales índices de Alemania y el Reino Unido limitaron las caídas a menos del 1%. El CAC 40 se mantuvo relativamente bien, con una caída de tan solo el 0,29%.
- El BCE mantuvo los tipos sin cambios. A pesar de mantener su postura y perspectivas, el comunicado estuvo marcado por una incertidumbre superior a la media.
- Otra fuerte caída de metales preciosos: el oro limitó las pérdidas al 2%, mientras que la plata bajó más del 13% y volvió a situarse en torno a los 75 dólares por onza.
- El petróleo bajó ligeramente, alrededor del 1,7%. El crudo WTI cayó a los 63 dólares por barril.
- En los mercados de divisas, la libra está experimentando caídas notables, con una caída de alrededor del 0,8% frente a las principales divisas. Esto se debe a un cambio inesperado hacia una postura más moderada en el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra.
- Se observa otra ola de fuertes pérdidas en el mercado de criptomonedas. Se observan fuertes ventas masivas en la mayoría de los tokens. Bitcoin ha caído hasta un 8% hoy, hasta los 66.000 dólares. Ethereum tiene un rendimiento similarmente malo, con una caída de más del 7% y cayendo por debajo de los 2.000 dólares.
