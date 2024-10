Resumen diario: El Russell 2000 sube un 1,2% impulsado por el primer recorte de tasas de interés desde 2020 y la postura moderada de Powell 💵

La Fed recortó las tasas de interés en 50 puntos básicos hoy, y el gráfico de puntos muestra que la Fed recortará las tasas en otros 50 puntos básicos para finales de 2024. En 2025, se espera que los tipos caigan otros 100 puntos básicos, o en un rango de 3,25-3,50%.

Anteriormente, las previsiones apuntaban a un 4,1%. Al mismo tiempo, la Fed espera un crecimiento del PIB de más del 2% en 2024 y un mercado laboral todavía sólido, al que se ha comprometido a apoyar. El mercado percibió esto como una mayor probabilidad de un aterrizaje suave para la economía estadounidense.

Jerome Powell se mostró moderado en la conferencia, aunque indicó que la Fed no necesita apresurarse y que los recortes de 50 puntos básicos no serán una "nueva normalidad". Sin embargo, el gráfico de puntos de la Fed indica un ciclo de recortes de tasas de alguna manera "agresivo"

La Fed se aseguró de la tendencia desinflacionaria, mientras que todavía ve amplias posibilidades de que la economía se mantenga robusta, con una demanda de consumo resistente y un desempleo históricamente bajo

El dólar estadounidense está perdiendo terreno hoy. Ganando en esta ola están el oro, que vio un salto por encima de los $ 2,600 la onza (nuevos máximos históricos) y Bitcoin, que superó los $ 60,000, inicialmente apoyado por el optimismo en Wall Street y una caída en los rendimientos

Powell fue moderado con sus comentarios optimistas, y la Fed redujo las tasas en línea con las expectativas del mercado, pero los índices en Wall Street borraron los beneficios iniciales. El Nasdaq 100 y el S&P 500 están cayendo ligeramente, aunque a mediano plazo los comentarios de Powell, así como la decisión, parecen positivos para el mercado de valores; El US200 sube casi un 2% hoy

Según el informe del BoC, el banco central aún ve riesgos en términos de presiones de precios en la economía, con salarios más altos alimentando la inflación en el sector de servicios todo el tiempo. Sin embargo, por otro lado, algunos miembros del BoC estaban más preocupados por los riesgos a la baja para la inflación, con preocupaciones vinculadas a una posible mayor debilidad en la economía y el mercado laboral.

Mientras tanto, los mercados europeos cerraron la sesión de hoy ligeramente a la baja. El DAX de Alemania cayó un 0,06% intradía, mientras que el CAC 40 de Francia bajó un 0,57% y el FTSE 100 de Gran Bretaña bajó un 0,68%. Al mismo tiempo, el WIG 20 de Polonia perdió un 0,35%, donde Grupa K臋ty fue el mayor perdedor.

Los datos del mercado inmobiliario de EE. UU. mostraron un repunte considerable en los permisos de construcción, que aumentaron más del 4,9% m/m frente a las previsiones del 1% y el -3,3% en julio. Los inicios de construcción mostraron un aumento del 9,6% intermensual, se esperaba un 6,5% después de una caída del -6,8% en julio

Los inventarios de gasolina aumentaron en EE. UU. según el Informe del Departamento de Energía 69.000 barriles frente al millón previsto y los 2,3 millones anteriores

Según la encuesta de Quinnipiac, Kamala Harris superó las calificaciones de Donald Trump en el estado de Michigan y Pensilvania. Según Moody's, los recortes de tasas de la Fed serán negativos para las calificaciones crediticias de la mayoría de los bancos estadounidenses

