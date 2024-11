Resumen diario: Empieza una ligera corrección en Wall Street. El Russell 2000 cae un 1,6%, Tesla cae un 6,5% 📉

El ánimo durante las sesiones europeas y asiáticas fue más débil hoy. El índice DAX retrocedió un 2%, y el FTSE británico cayó más del 1,2%. El Hang Seng retrocedió más del 2,8%, en una ola de resultados decepcionantes de un programa de estímulo que el mercado consideró claramente insuficiente. El índice retrocedió por debajo de los 20.000 puntos.

El índice ZEW de Alemania indicó una caída considerable en el sentimiento económico a 7,4 frente a los 13 previstos y 13,1 anteriores. La evaluación de Alemania de las condiciones actuales cayó a -91,4 desde -86,9 en la lectura anterior; muy por debajo de las previsiones de -85,9, que pronosticaban una ligera mejora.

Los índices estadounidenses están registrando descensos en la segunda parte de la sesión estadounidense. La presión a la baja es evidente en el índice Russell 2000, con contratos perdiendo casi un 2%. El S&P 500 y el Nasdaq 100 están cayendo en el rango de -0,3% a -0,5%. El índice del dólar estadounidense sube a máximos de varios meses por encima de 106, y los rendimientos de los bonos a 10 años suben 12 puntos básicos hasta el 4,45%. Los datos más débiles de Europa y una economía estadounidense fuerte hacen que el eurodólar baje casi un -0,4% hoy

Las acciones de Tesla bajan más del 6%, donde vemos una toma de beneficios acelerada después de una ola de alzas recientes. El sector de los semiconductores también está teniendo un mal desempeño, con las acciones de Micron Technology cayendo más del 5% después de un informe de Edgewater Research que sugiere precios más bajos para los chips de memoria NAND en 2025

La fortaleza del dólar está ejerciendo presión sobre el mercado de metales preciosos, con el oro bajando casi un 1% y el paladio retrocediendo un 4%. Entre los productos básicos agrícolas, los futuros del algodón en ICE están cayendo mucho. Casi el 2% se pierde en el CBOT para el trigo y la soja, donde el dólar caro favorece precios más bajos. Las materias primas energéticas, es decir, el gas natural y el petróleo, no están experimentando mucha volatilidad hoy

La encuesta de la Reserva Federal de Nueva York sobre la inflación esperada a 3 años en los EE. UU. cayó al 2,5% en octubre desde el 2,7% anterior, y la tasa de inflación a 5 años cayó al 2,8% desde el 2,9% anterior. Los hogares estadounidenses vieron la inflación en el 2,9% en 2025. Este es el pronóstico más bajo en cuatro años.

Los hogares estadounidenses ven la probabilidad más baja de un aumento en la tasa de desempleo de EE. UU. durante el próximo año desde febrero de 2022. También señalaron una menor probabilidad de perder su trabajo actual y mejores perspectivas de encontrar uno nuevo si son despedidos; octubre vio una disminución en la probabilidad de impago de la deuda, la primera vez en 5 meses.

Los comentarios de Barkin y Waller de la Fed indican que la política ya se ha ajustado, a un nivel menos restrictivo, y los movimientos futuros del banco dependerán de los datos. La Fed centrará su atención en la inflación o una disminución del empleo. Waller criticó la idea de crear una moneda llamada CBDC.

El mercado de criptomonedas sigue en un estado de ánimo optimista; Bitcoin se mantiene por encima de los $87.5K, y Ripple ha subido más del 10%, a alrededor de $0.7, en una ola de noticias sobre una posible reunión entre el CEO Brad Garlinghous y Donald Trump.

Según los informes del Washington Post, Donald Trump considerará detener el bloqueo de TikTok en los EE. UU. Las acciones de Snap cayeron más del 5% hoy; en parte bajo la presión de estos comentarios, lo que sugiere una 'consolidación' de su mayor competidor en el mercado interno

Bank of America estima un crecimiento interanual de los beneficios por acción del 13% entre las empresas del S&P 500 en 2025.

Según el informe de Sawyer Merritt, Rivian cayó alrededor de $39,100 en cada automóvil producido en el tercer trimestre del año. En el segundo trimestre, la pérdida fue de $32,700. Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos están perdiendo más del 4% hoy

Fuente: xStation5

