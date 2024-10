Resumen diario: La escalada en Oriente Medio presiona a los índices y al Bitcoin💥El petróleo sube, el Eurodólar cae un 0,8%

Israel decidió realizar una operación militar terrestre en el sur del Líbano, y los ataques de tropas tenían como objetivo las posiciones de Hezbolá. A pesar de este incidente, la reacción del mercado fue insignificante Sin embargo, esta tarde, los funcionarios de la Casa Blanca indicaron una fuerte probabilidad de un ataque a Israel por parte de Irán en represalia por acciones recientes

Irán finalmente lanzó un ataque con misiles hoy. La mayoría de los informes indicaron que los cohetes apuntaban a instalaciones militares, pero también hubo indicaciones de los medios de comunicación de que los cohetes también apuntaban a concentraciones civiles; se confirmaron múltiples explosiones en Tel Aviv, pero hasta ahora no se reportaron heridos ni muertos. El presidente de Estados Unidos, Biden, ordenó al ejército estadounidense ayudar a Israel y derribar los misiles iraníes, según la Casa Blanca

Por ahora, el portavoz militar de Israel dijo que el ataque fue grave y tendrá consecuencias, sin embargo Israel no respondió con un contraataque hasta ahora. Irán informó que en caso de venganza de Israel, habrá otro ataque con misiles

En respuesta a la noticia, ha habido un aumento en los precios del oro por encima de los $ 2,670 por onza. El petróleo crudo está ganando fuerza. El petróleo WTI ya ha subido casi un 3,5% y desde el mínimo diario ha subido un 6%

Los índices de Wall Street reaccionaron a las noticias de un ataque iraní con caídas y abrieron la sesión de hoy a la baja; las empresas de semiconductores y tecnología están perdiendo principalmente. Las empresas de defensa y petróleo suben; las acciones del fabricante de drones AeroVironment suben casi un 7%

Estamos viendo un fortalecimiento muy fuerte del dólar hoy, con el EURUSD cotizando a la baja más del 0,8% a 1.104, y el índice del dólar subiendo un 0,6%;

El índice ISM estadounidense para el sector manufacturero en septiembre se mantuvo en 47,2 puntos, con un pequeño repunte esperado. Un fuerte retroceso puntúa el subíndice de precios a 48,3 puntos desde 54 puntos. El subíndice de empleo retrocede a 43,9 desde 46 puntos (el más bajo desde mayo de 2023). El gasto en construcción cayó un -0,1% m/m frente a un repunte esperado del 0,2% frente al -0,3% anterior

Los nuevos ETP según JOLTS llegaron a 8,04 millones frente a los 7,711 millones esperados anteriormente de 7,655 millones. El informe muestra una mejora, pero la tendencia a la baja de los ETP sigue inalterada

Los índices PMI de Europa se comportaron en su mayoría marginalmente por encima de las lecturas preliminares. Sin embargo, esto no llevó a una mejora en el euro, presionado hoy por los sentimientos de aversión al riesgo

Powell, durante un discurso en NABE ayer, indicó que la Fed no tiene la intención de apresurarse en las reducciones si no es necesario. En respuesta, las expectativas de un recorte de 50 puntos básicos han caído y la probabilidad de tal decisión es ahora del 40%.

La clave desde la perspectiva de la Fed puede ser el dato del NFP del viernes, programado para la 1:30 BST. Ha habido sugerencias de una lectura de empleo por debajo de 100.000. Con un informe tan débil, podría haber otro recorte de 50 pb (si los precios del petróleo son lo suficientemente bajos)

Las criptomonedas pierden en medio de tensiones geopolíticas; Bitcoin cae un 3,5% a $ 61.000, Ethereum cae casi un 6%. Los precios del trigo en CBOT rebotan un 2%, subiendo por encima de los $ 600 por bushel, mientras que el algodón cae inesperadamente hoy por debajo de los $ 73 por fardo, a pesar del repunte del petróleo (presionando la demanda de poliéster más barato)

Ishiba, el nuevo primer ministro de Japón, indicó que le gustaría ver al BoJ mantener una política monetaria acomodaticia a largo plazo, pero el problema de las tasas de interés sigue en manos del banco central. El yen se debilitó después de estas palabras, pero luego reaccionó a la escalada de la situación internacional.

Esta noche, EE. UU. acogerá un debate entre los candidatos a vicepresidente: Walz y Vance.

Lisa Cook de la Fed señaló que el impacto de la IA en las trayectorias de inflación a largo plazo es incierto; A largo plazo podría bajarlo, pero a corto plazo existe el riesgo de que aumente; aún no hay estudios que confirmen que la IA pueda hacer que los salarios suban sin un aumento concomitante de la inflación.

