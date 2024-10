Resumen diario: la tecnología estadounidense lidera las alzas, el paladio se dispara en medio de posibles sanciones, Tesla se dispara

Los mercados estadounidenses muestran resistencia con el Nasdaq 100, de gran tecnología, liderando con un +0,47%, mientras que índices más pequeños como el Russell 2000 y el S&P 500 se mantienen modestamente positivos a pesar de la caída de la semana pasada.

Fortaleza generalizada en los principales índices europeos, con el índice holandés a la cabeza (+0,68%), mientras que el DAX alemán subidas del 0,49%.

Rendimiento mixto en los mercados asiáticos: el Nikkei 225 de Japón subió un 0,39%, mientras que los índices chinos enfrentan presión, como lo demuestra la caída del Indice chino del 0,80%.

Los representantes del BCE subrayan un “enfoque sin prisas” en su ruta de política monetaria, apaciguando las expectativas de recorte de tipos que han ido creciendo constantemente tras las declaraciones más moderadas de Christine Lagarde. Según Makhlouf, del BCE, el banco necesitaría disponer de datos sólidos para emprender grandes recortes de tipos. Lane, del BCE, por otro lado, considera prometedor el crecimiento en la eurozona.

El PMI compuesto preliminar del Reino Unido de octubre fue de 51,7 frente al 52,5 previsto. y 52,6 anteriormente

Las solicitudes de desempleo en EE.UU. ascendieron a 227.000 frente a las 242.000 previstas. y 241k anteriormente, revisado a 242k

La actividad empresarial estadounidense mantuvo un crecimiento robusto, con el PMI Global Flash Composite del S&P subiendo a 54,3 desde el 54,0 de septiembre, lo que indica una expansión continua en la producción general del sector privado. Los datos superaron las expectativas del mercado de 53,8, lo que marca un crecimiento sostenido de la actividad empresarial.

Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos fueron ligeramente superiores a lo esperado: 0,738 millones frente a los 0,72 millones previstos.

Los precios del paladio han subido más del 9,5% hoy, después de que Estados Unidos pidiera a los aliados del G-7 que consideraran sanciones al paladio y el titanio rusos. El precio del metal también está respaldado por la demanda de refugio seguro y un gran año para los metales preciosos; especialmente oro y plata. La empresa rusa Nornickel representa casi el 40% de la producción mundial de paladio, por lo que cualquier sanción puede ser realmente perturbadora y potencialmente elevar los precios.

Las acciones de la empresa de equipos y servicios de fabricación de semiconductores Lam Research (LAM.US) y UPS (UPS.US), la mayor empresa de EE.UU. empresa de logística, están ganando casi un 6% en la actualidad.

Los resultados del tercer trimestre de Tesla superaron las expectativas de Wall Street en varias áreas cruciales. Esto ha llevado a una ganancia de más del 20% en la actualidad.

Los inventarios de gas natural aumentaron en 80 mil millones de pies cúbicos la semana pasada, por encima de los 65 mil millones esperados y por encima de los 76 mil millones de pies cúbicos anteriores. Natgas está actualmente un 1,2% más alto.

El USD experimenta un fuerte retroceso después de que los sólidos datos del PMI y del mercado inmobiliario enfriaran aún más las expectativas de recorte de tasas de interés. El USD - JPY cae un 0,7%, el euro gana un 0,35% frente al dólar, el GBPUSD sube aún más (+0,45%)

El mercado de las criptomonedas registra ganancias constantes. Bitcoin recupera toda su pérdida de ayer, ya que suma un 1,9%, Ethereum cotiza un 0,54% más, Dogecoin sube un 1,58% y Solana gana un 2,6%.

Aparte del paladio, otros metales preciosos suben de forma más modesta. El oro sube un 0,8%, recuperando la mayor parte de las pérdidas de ayer. El platino ha subido un 0,5%. La plata cotizó plana durante toda la sesión, retrocediendo un 0,1%.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "