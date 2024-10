Resumen diario: Las acciones estadounidenses borran las caídas tras el debate presidencial 📈

Los principales índices estadounidenses borraron la mayor parte de las caídas de la apertura de la sesión al contado. En el momento de la publicación, el S&P 500 baja un 0,20%, el Russell 2000 baja un 0,45% y el índice tecnológico Nasdaq-100 sube un 0,40%. Las caídas de los índices bursátiles se debieron principalmente al debate de los candidatos presidenciales para las elecciones de noviembre entre Kamala Harris y Donald Trump. La candidata demócrata tuvo un mejor desempeño en el debate, lo que aumentó sus posibilidades de ser elegida. Mientras tanto, los mercados favorecieron claramente a Donald Trump, lo que resultó en caídas en los índices bursátiles y otros activos de riesgo. Los datos mixtos del IPC no provocaron una reacción duradera en el mercado y fueron mixtos. Por un lado, la lectura principal estuvo ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas, pero en términos mensuales, los datos básicos sorprendieron al alza. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que la inflación en EE. UU. está disminuyendo. Por el momento, los inversores están descartando la posibilidad de un recorte ultra moderado de 50 puntos básicos en la reunión de la próxima semana (del 34% de ayer al 15% de probabilidad actual), de ahí la reacción alcista sobre el dólar. El CEO de Goldman Sachs Group, David Solomon, dijo que todavía existe la posibilidad de un recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte de la Fed debido a las señales emergentes de debilidad en el mercado laboral. El par USD-JPY cayó hoy a su nivel más bajo desde el 28 de diciembre de 2023, para terminar el día con una ligera caída. Los banqueros del BoJ afirmaron que nuevas subidas de tasas son el escenario base para la política monetaria. Sin embargo, Junko Nakagawa comentó que es difícil predecir el momento de la próxima subida de tasas del BoJ. Las acciones de Commerzbank subieron más de un 16% durante la sesión de hoy en Europa después de que UniCredit SpA adquiriera una participación del 9% en Commerzbank AG y planeara iniciar negociaciones con el banco, lo que plantea la posibilidad de una adquisición que podría cambiar el equilibrio de poder europeo en el sector bancario. El banco italiano adquirió el 4,5% de las acciones del gobierno alemán, y el resto se compró en el mercado abierto. Las acciones de la empresa española Inditex (ITX.ES), responsable de marcas como Zara, Bershka, Massimo Dutti y Pull&Bear, subieron más de un 5,5% hoy debido a la publicación de buenos resultados para la primera parte del año. Los datos de inventarios de petróleo resultaron ser más altos de lo esperado, lo que puede indicar una disminución de la demanda. Una explicación podría ser la estacionalidad, que se traduce en una caída, pero un aumento significativo de los inventarios también podría ser un argumento que confirme el debilitamiento de la economía. El petróleo WTI borra caídas y sube más del 2,5%, y el gas natural un 2%. La razón podría ser la llegada del huracán Francine. El oro cotiza a 2.516 dólares y se encuentra en el nivel de apertura. La presión en el mercado de valores también afectó a los precios de las criptomonedas. El bitcoin borró todas los beneficios de ayer y volvió a probar el soporte por debajo de los 56.000 dólares. En el momento de la publicación, el precio rebota por encima de los 57.400 dólares, con el bitcoin cayendo solo un 0,30%.

