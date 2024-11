Resumen diario: Las acciones estadounidenses pierden impulso en medio de datos inflacionarios más optimistas; los mercados europeos suben mientras el BCE mantiene un tono equilibrado

Las acciones estadounidenses parecen cansadas del impulso alcista de las últimas semanas y se mueven hacia números rojos. El S&P500 y el Dow Jones cotizan un 0,3% a la baja, el Nasdaq retrocede un 0,2% y el índice de pequeña capitalización Russell 2000 cae un 1%.

Por el contrario, los mercados europeos han cerrado la sesión con ganancias notables. El DAX alemán cotiza un 1,37% más alto, el CAC40 francés aumenta un 1,32% y el FTSE 100 británico sube un 0,5%.

El informe del PIB de la eurozona para el tercer trimestre estuvo en línea con las expectativas (0,9% interanual, pronóstico: 0,9%, anteriormente: 0,9%).

El tono de las actas del BCE refleja una postura cuidadosamente equilibrada. Aunque el BCE está adquiriendo mayor confianza en el proceso de desinflación, hace hincapié en la gestión de riesgos y mantiene un enfoque basado en los datos, con especial atención a evitar tanto los excesos como los defectos en la meta de inflación.

El presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, y el presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, comentaron la política monetaria estadounidense y sus perspectivas futuras. En general, los discursos de ambos miembros de la Fed fueron bastante cautelosos; la confianza de la Fed en una mayor caída de la inflación probablemente no cambió; sin embargo, las lecturas recientes del IPC no apuntan a una postura de "ciclo agresivo de recortes de tasas", con tasas generales y subyacentes aún más altas.

Adriana Kugler, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, señaló hoy que luchar contra una inflación más alta en los EE. UU. puede ser más difícil, sin embargo, más recortes de tasas siguen siendo un "escenario básico".

El IPC de EE. UU. fue más alto de lo esperado. En perspectiva interanual, el IPP subió al 2,4% (2,3% esperado), el IPP básico subió al 3,1% (3% esperado) y el IPP ex Alimentos/Energía/Transporte aumentó al 3,5% (3,2% anteriormente).

Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. disminuyeron más de lo esperado, lo que indica un mercado laboral más resistente (217.000 frente a las 224.000 previstas; 221.000 anteriores). Junto con un IPP más alto, los datos macroeconómicos de hoy respaldan una narrativa más cautelosa y "sin prisas" de las perspectivas de política de la Reserva Federal.

SMCI corre el riesgo de ser excluida de la lista del Nasdaq si no presenta un plan de cumplimiento antes del 16 de noviembre.

Los inventarios de gas natural aumentaron en 42 mil millones de pies cúbicos la semana pasada, por encima de los 39 mil millones esperados y más altos que los 69 mil millones de pies cúbicos anteriores. Gas natural va camino de caer un 5,6% hoy.

El petróleo ha borrado parte de las pérdidas iniciales después del cambio de inventarios de la EIA en EE. UU. El informe mostró un aumento inesperado en los inventarios de petróleo, sin embargo, el de gasoil y de destilados fue mucho menor de lo previsto. El petróleo subió un 0,16% hasta los 72,07 dólares, mientras que el petróleo WTI subió un 0,27% hasta los 68,08 dólares.

Las criptomonedas se están enfriando después del repunte. El bitcoin cayó un 0,33% y se mantuvo por encima de los 89.400 dólares, mientras que el ethereum bajó un 1,41% hasta los 3.130 dólares. El oro va camino de terminar el día con una baja del 0,17%, mientras que la plata se mantuvo por encima de los 30 dólares con un beneficio diario del 0,55%.

