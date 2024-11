Resumen diario: Las actas de la Fed apuntan a recortes de tasas más lentos; Ethereum cae casi un 5%

En América, los índices estadounidenses mostraron un desempeño mixto. El Nasdaq 100 y el S&P 500 están en territorio positivo, subiendo un 0,31% a 20964,46 y un 0,29% a 6029,5 respectivamente. Sin embargo, el Dow Jones bajó un 0,12% a 44802, el Russell 2000 bajó un 0,67% a 2435,8 y el MEXComp de México cayó un 0,91% a 49924.

El EUR-USD está subiendo después de la publicación de las actas de la Fed. La conclusión más importante es que nos estamos acercando a un momento en el que la escala y, lo que es más importante, la frecuencia de los recortes de tasas de interés serán menores. Los mercados europeos están en general a la baja, con el SPA35 de España liderando la caída, bajando un 0,79% a 11.617, seguido por el FRA40 de Francia cayendo un 0,69% a 7.190,2. El EU50 baja un 0,52% a 4.768,6, el ITA40 de Italia cae un 0,51% a 33.231 y el DE40 de Alemania cae un 0,33% a 19.363,8. El UK100 del Reino Unido baja un 0,32% a 8.281,0, mientras que el SUI20 de Suiza y el NED25 de los Países Bajos caen un 0,21% a 11.635 y 877,71 respectivamente.

Petróleo WTI cae un 0,8% a 68,8 USD tras un posible acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbolá. Como informó la agencia de noticias CBS, se espera que Biden lo anuncie hoy. Además, el secretario de Estado de EE. UU., Blinken, dijo hace un momento que los esfuerzos de alto el fuego en el Líbano están cerca de la "línea de meta".

Las acciones de Wells Fargo subieron más del 1% hoy, alcanzando nuevos máximos históricos, después de que Reuters informara que el banco está en las etapas finales de someterse a pruebas regulatorias para aumentar su límite de activos de $ 1,95 billones después de solucionar los problemas derivados de un escándalo histórico sobre el uso de cuentas falsas. Los límites impuestos podrían levantarse ya en la primera mitad de 2025, informan fuentes de Reuters. Los analistas de Guggenheim han revisado su perspectiva sobre Capri y han elevado su recomendación sobre las acciones de la compañía a una calificación de "compra" desde una calificación anterior de "neutral".

Las ventas de viviendas en EE. UU. para octubre fueron más bajas de lo esperado: Real: 610k. Esperado 725k frente a 738k anteriormente. La Fed de Richmond también bajó: Real: -14 Esperado: -11 vs - 14 anteriormente

Los precios del zinc subieron casi un 1,8% hoy, borrando todas las caídas de noviembre y alcanzando los niveles más altos desde mediados de octubre. Los inversores están respondiendo con un aumento de las compras tras los informes del mayor aumento de las órdenes de retirada de inventarios de metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME) en nueve años.

Las actas de la reunión de noviembre de la Fed proporcionarán un contexto clave para el reciente recorte de la tasa de interés de 25 puntos básicos al 4,75% y un cambio significativo en las comunicaciones de la Fed.

En metales preciosos, el platino muestra el mayor descenso, un 1,57% hasta 923,3, mientras que el oro baja un 0,11% hasta 2621,99. La plata y el paladio van en contra de la tendencia, subiendo un 0,39% hasta 30,394 y un 0,49% hasta 975,1 respectivamente. Durante la sesión de hoy, estamos observando un deterioro significativo en el sentimiento en el mercado de criptomonedas.

Bitcoin cayó casi un 8% desde un máximo de más de $99k hasta $92k hoy; ayer, los fondos ETF experimentaron salidas netas récord en meses de $438 millones. La sesión de hoy, sin embargo, se centra en Ethereum, donde las caídas ya alcanzan casi el 5%.

