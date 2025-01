Resumen diario: Los futuros de metales preciosos suben, Bitcoin vuelve a superar los 95.000 dólares

El mercado de valores estadounidense abre el año nuevo con sentimiento mixto. Después de ganancias iniciales, domina la presión vendedora, empujando los índices a territorio negativo. El S&P 500 registra una caída del 0,6%, el Nasdaq 100 baja un 0,7%, y el Dow Jones retrocede un 0,6%.

Tesla sufre una caída más pronunciada, perdiendo alrededor del 7% tras la publicación de los datos de entregas del cuarto trimestre de 2024. El fabricante de automóviles eléctricos reportó cifras decepcionantes, por debajo de las 500.000 unidades previstas, con un descenso interanual en las entregas de -1,1%, siendo la primera vez en su historia.

Otras compañías del grupo "Los Siete Magníficos" muestran un desempeño mixto: Apple baja casi un 3% tras anunciar descuentos en el mercado chino para competir con los productores locales de smartphones. Por otro lado, Microsoft retrocede un 1,3%, mientras que Alphabet cae un 0,4%. En contraste, Nvidia y Meta registran subidas superiores al 1%.

Carvana muestra alta volatilidad tras un informe de Hindenburg Research sobre posibles irregularidades contables. En las primeras horas de negociación, la acción cayó un 11%, subió casi un 5% en su punto máximo y volvió a experimentar presión vendedora, retrocediendo cerca de un 2,5%.

Los mercados europeos han iniciado mayormente el año en positivo. El FTSE 100 del Reino Unido sube un 1,1%, el DAX de Alemania avanza un 0,6%, mientras que el CAC40 de Francia (+0,2%) y el SMI de Suiza (+0,1%) muestran ganancias más modestas.

El nuevo año trae una sesión estable en el mercado de bonos estadounidense, con los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años en torno al 4,58%.

Datos económicos destacados: PMI manufacturero de EE. UU.: Diciembre marcó 49,4, ligeramente mejor de lo esperado (48,3) pero por debajo de noviembre (49,7). Esto sugiere que la actividad económica en EE. UU. se encuentra en mejor forma de lo anticipado. Mercado laboral de EE. UU.: Las solicitudes de subsidio por desempleo fueron 211.000, mejor que las 222.000 esperadas y por debajo de las 220.000 de la lectura anterior. En contraste con EE. UU., estancamiento en los PMI europeos: Francia registró un 41,9, y Alemania 42,5, ambos en línea con las expectativas pero en niveles que indican contracción.

En el mercado de divisas, la libra esterlina es la más débil del día, perdiendo un 1,2% frente al dólar y un 0,3% frente al euro. Por su parte, el franco suizo también se deprecia frente al dólar, alcanzando su nivel más bajo desde mayo del año pasado.

En mercados de materias primas:

Los futuros de cacao corrigen a la baja, con una caída del 2,5%, mientras que el café sube un 1,4%.

Los inventarios semanales de crudo en EE. UU., según datos del DOE, mostraron una reducción menor a la esperada (-1,178 millones de barriles frente a los -2,4 millones previstos).

El WTI vuelve a su tendencia alcista, con un aumento del 2,2% frente al cierre previo.

En el mercado de metales preciosos, el oro muestra un alza del 1,3% , la plata registra un alza cercana al 2% , y el platino sube más del 2,5% .

Finalmente, en el mundo de las criptomonedas, Bitcoin se aprecia más del 2%, regresando a niveles cercanos a los $95.000 tras una ligera corrección a finales de diciembre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "