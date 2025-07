Donald Trump ha advertido que consideraría ataques militares si Irán intensifica sus actividades nucleares. Enfatizó que su enfoque tiene un carácter disuasorio. Esto continúa su retórica de línea dura hacia Teherán. La confianza de los inversores se mantuvo moderada debido a señales macroeconómicas y geopolíticas mixtas. El mercado careció de catalizadores significativos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil A pesar de las garantías de Trump, los informes sugieren que no se alcanzará ningún acuerdo comercial, ni siquiera limitado, entre Estados Unidos y la India antes del 1 de agosto. India aún no ha recibido la notificación formal de aranceles. Las áreas en disputa incluyen el acero, el aluminio, la industria automotriz y la agricultura. Un acuerdo más amplio podría posponerse hasta el otoño. Noticias de Asia-Pacífico La sesión del martes se mantuvo tranquila. Los índices mostraron resultados mixtos: Japón y Australia registraron ligeras caídas, mientras que los índices chinos registraron ligeros avances. Los principales pares de divisas se mantuvieron dentro de rangos estrechos, siendo el yen japonés la divisa más débil en la primera parte del día. Las actas del RBA indican que es posible que se produzcan nuevos recortes de tipos, pero el banco se centra en el momento y la magnitud de los mismos. La mayoría de los miembros apoyó mantener el tipo en el 3,85%, alegando la persistente inflación y la escasez de mano de obra. Tres de los nueve miembros de la junta del RBA apoyaron un recorte de tipos, señalando los avances en la lucha contra la inflación y la debilidad del PIB. La mayoría se mostró a favor de una pausa, alegando la mejora de los datos y la persistencia de una política monetaria restrictiva. La junta expresó su preocupación por una flexibilización demasiado rápida, especialmente en medio de la incertidumbre comercial en Estados Unidos. Las actas confirman el enfoque cauteloso y dependiente de los datos del banco. Nueva Zelanda registró un superávit comercial de 142 millones de dólares neozelandeses en junio, pero las exportaciones disminuyeron intertrimestralmente por primera vez en casi dos años. El déficit comercial anual se sitúa actualmente en 4.370 millones de dólares neozelandeses. A pesar del superávit mensual, la debilidad de las exportaciones genera preocupación sobre el crecimiento económico. El Banco Popular de China fijó el tipo de cambio de referencia del yuan 175 pips más alto de lo previsto, el nivel más alto desde noviembre de 2024. Un representante japonés se reunió con el secretario de Comercio estadounidense, Lutnick, en Washington, pero las conversaciones no produjeron avances. Se describieron como francas, pero carentes de detalles. Ambas partes siguen lejos de un acuerdo.

