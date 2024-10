Resumen diario: Los índices estadounidenses pierden impulso al final de la sesión 🔴, Europa termina la semana en verde 🟢

El Banco Popular de China anunció hoy un recorte del coeficiente de reservas obligatorias para las instituciones financieras y una reducción de los costes de los préstamos a corto plazo. Otra señal favorable al crecimiento mantuvo la euforia en los activos chinos: los contratos al contado a 50 céntimos de euro cotizan un 1,8% más altos.

Wall Street, a pesar de los datos macroeconómicos optimistas, está experimentando sentimientos mixtos durante la sesión del viernes. El Russell 2000 (+0,9%) y el Dow Jones (+0,45%) están en territorio positivo, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq registran descensos (respectivamente: -0,03% y -0,4%).

El indicador de inflación preferido de la Fed (PCE) estuvo por debajo de las expectativas en términos interanuales (2,2%, esperado: 2,3%, anterior: 2,3%).

Los índices europeos cierran la semana en verde. El DAX alemán sube un 1,2%, el CAC 40 francés sube un 0,64%, el FTSE 100 británico gana un 0,43% y el WIG20 doméstico cotiza un 0,7% más alto.

Las lecturas del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan también resultaron positivas (70,1, esperado: 69,3, anterior: 67,9). Las expectativas de inflación a corto y largo plazo se mantuvieron sin cambios (respectivamente 2,7% y 3,1%).

La inflación del IPC en Francia cae al 1,2% interanual (esperado: 1,6% interanual; anterior: 1,8% interanual), mientras que el IPCA cae al 1,5% interanual (esperado: 1,9% interanual; anterior: 2,2% interanual).

La inflación del IPC en España también fue significativamente menor (1,5% interanual, esperado: 1,9% interanual, anterior: 2,3% interanual). Sin embargo, el PIB español aumentó en términos interanuales (3,1%, esperado: 2,9%, anterior: 2,6%).

Unas lecturas del IPC tan bajas en Europa pueden dar luz verde al BCE para revisar su relativamente conservadora senda de recortes de tipos en la eurozona, que en este momento parece pesar sobre la ya débil actividad económica en la UE.

La moneda más fuerte hoy es el yen, que fue la que más se apreció entre las monedas del G7 después de que Shigeru Ishida ganara el puesto de primer ministro de Japón, conocido por su apoyo a la política agresiva del BoJ. El USD - JPY ha bajado un 1,55%, mientras que el EUR - JPY y el GBP - JPY están cayendo un 1,75%.

El mercado de criptomonedas está experimentando importantes ganancias hoy. Gala sube un 7,6%, Dogecoin sube un 7,5% y Bitcoin suma un 1,9%, superando los 66.000 USD.

Los metales preciosos cierran la semana con una ligera corrección: el oro retrocede un 1%, la plata un 1,65% y el platino un 0,45%.

