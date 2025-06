Resumen diario: Los índices registran alzas mientras los mercados esperan las ofertas comerciales de mañana por parte de socios estadounidenses 🔍📄

Los índices estadounidenses cierran la jornada en territorio positivo a pesar de una sesión volátil. Al momento de la publicación, las mayores alzas se registran en el índice de pequeña capitalización – el Russell 2000 sube un 1,62 %. El S&P 500 avanza un 0,65 % y el Nasdaq 100 gana un 0,90 %.

El principal motor detrás de las subidas de hoy son las empresas tecnológicas, especialmente las acciones de Nvidia y Broadcom.

Junto con el mercado bursátil, el dólar estadounidense también se fortalece, siendo actualmente la moneda más fuerte entre el G10. El índice DXY sube un 0,55 % hoy. El par EUR/USD cae un 0,55 % hasta 1,1377.

La portavoz de la Casa Blanca, Leavitt, confirmó que mañana es la fecha límite final para presentar ofertas comerciales por parte de los socios de EE. UU. Leavitt se muestra optimista respecto a posibles acuerdos.

Las acciones de Hims & Hers suben hoy tras conocerse la adquisición planificada de la plataforma europea ZAVA. La operación forma parte de la estrategia de la empresa para expandir sus operaciones globales.

Los planes de inversión en defensa propuestos por el Primer Ministro británico Starmer han impulsado a las acciones de BAE Systems a máximos históricos hoy, ampliando la tendencia alcista sostenida de la compañía.

Los pedidos de fábrica en EE. UU. sorprendieron con una lectura por debajo de lo esperado, aunque esto fue compensado por datos más sólidos del mercado laboral JOLTS. También cabe destacar que este tipo de datos suele ser muy volátil, por lo que su impacto en la valoración de activos tiende a ser relativamente limitado.

El índice PMI Caixin de manufactura de China cayó inesperadamente a 48,3 puntos, por debajo de las expectativas de 50,7 puntos y de la lectura previa de 50,4.

El fortalecimiento del dólar frente al dólar australiano se debe a la publicación de las minutas del Banco de la Reserva de Australia (RBA). El RBA está preparado para recortar las tasas en 50 puntos básicos si surgen turbulencias económicas debido a la guerra comercial y la recesión global.

Los metales preciosos retroceden en medio del optimismo en Wall Street. El oro cae en la jornada.

El Bitcoin intenta recuperar terreno y poner fin a la reciente corrección. El precio de la mayor criptomoneda sube un 0,08 % hoy hasta los 106.000 USD.

La atención de los inversores institucionales también comienza a desplazarse hacia Ethereum, ante la posible aprobación por parte de la SEC de instrumentos ETF que incluyan esta criptomoneda. El Ethereum sube un 0,40 % hoy, hasta los 2.620 USD. Sin embargo, el precio sigue siendo aproximadamente un 45 % inferior a sus máximos históricos.

