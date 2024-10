Resumen diario: Los mercados continúan con la liquidación a medida que aumenta la inflación

El IPC noruego (en septiembre) fue del 3% interanual frente al 3,2% previsto y el 2,6% anterior (0,3% intermensual frente al 0,5% previsto y el -0,9% anterior)

El yen japonés se fortaleció ligeramente después de que el miembro del Banco de Japón, Ryozo Himino, señalara que el banco está dispuesto a aumentar aún más las tasas, si se materializa la expansión económica. Himino señaló que la economía de Japón comenzó a moverse, y la política monetaria japonesa también debería moverse en consecuencia.

Las acciones del gigante farmacéutico británico, GlaxoSmithKline (GSK.US), subieron más del 5% hoy en medio de un acuerdo de conciliación de 2.200 millones de dólares en las demandas estadounidenses por Zantac, causadas por preocupaciones sobre su "causa de cáncer". El acuerdo resolverá el 93% (casi 80.000) de las demandas estadounidenses. La compañía reconocerá esta caída en los resultados del tercer trimestre de este año.

El tono de las actas del BCE está adquiriendo un tono más agresivo. Los banqueros están preocupados por un repunte de la inflación, lo que podría implicar un ritmo más lento de recortes de las tasas de interés en la eurozona a mediano plazo.

La Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia (NACS) impulsó el precio de las acciones de Celsius Holdings (CELH.US) más de un 12% a su nivel más alto en más de tres semanas.

Los inventarios de gas natural aumentaron en 82 mil millones de pies cúbicos la semana pasada, ligeramente más alto que los 76 mil millones esperados y más alto que los 55 mil millones de pies cúbicos anteriores.

El IPC de septiembre de 2024 aumentó un 0,3%, superando el aumento de agosto, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Anualmente, el IPC aumentó un 2,4%, más alto de lo esperado. Los cambios mensuales significativos incluyeron un aumento del 1,77% en el índice de vivienda y una disminución del 0,53% en el índice de energía.

Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo fueron más altas de lo esperado y aumentaron hasta el nivel más alto desde junio de 2023.

Solicitudes iniciales de subsidio de desempleo: reales 258k; pronóstico 230k; anterior 225k;

El Hang Seng extendió la ola de alzas hoy, sumando más del 1,8%, con el CHN.cash un 2,3% más alto. .

El SPA35 español es actualmente el que peor se comporta y ha bajado un 0,78%, seguido del indice suizo. El indice francés y el indice de Reino Unido están ligeramente a la baja. El indice italiano es el índice con mejor rendimiento con un aumento del 0,5%

Las acciones estadounidenses están preparadas para un cierre a la baja, con el Russell 2000 liderando las caídas, bajando un 0,6%. El S&P 500 ha bajado un 0,09% y el Nasdaq 100 ha subido un 0,07%.

Delta Air Lines está cayendo un poco más del 1,5% hoy después de informar de unos resultados financieros inferiores a los esperados. Los resultados de la compañía se vieron lastrados por pérdidas puntuales relacionadas con una falla de los sistemas durante una interrupción de TI, sin embargo, la compañía también informó pronósticos más bajos de lo esperado para el 4T.

El precio de las acciones de Domino's cae hoy alrededor del -1.2% después de informar resultados financieros más bajos de lo esperado para el 3T24 y emitir una guía cautelosa para todo el 2024.

El petróleo comenzó la sesión de hoy con mucha calma, pero temprano en la tarde, el petróleo volvió a ver alzas, continuando los fuertes movimientos de la semana pasada. Tanto el Brent como el WTI suben un 3.5%, cotizando sus divisas a $79.42 y $75.98 respectivamente.

La moneda más fuerte hoy es el franco suizo, subiendo más del 0.6% tanto frente al euro como al dólar. El NZD también está fuerte y cae solo frente al CHF.

El mercado de criptomonedas se dirige a la baja hoy. Ethereum sube un 0.6%, Dogecoin cae un 2.6% y Bitcoin baja un 1%, a alrededor de 60,133 USD. Los metales preciosos suben hoy: el oro sube un 0,56%, la plata un 1,52% y el platino un 1,7%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

