Resumen diario: los mercados esperan el discurso de Trump

Los mercados financieros continúan recuperándose tras recientes declaraciones que apuntan a un posible fin rápido del conflicto con Irán.

Donald Trump indicó que Irán habría solicitado un alto al fuego. Sin embargo, los ataques tanto de Estados Unidos como de Irán continúan. Desde Irán, medios estatales señalaron que las declaraciones de Trump son falsas.

Donald Trump destacó que un elemento clave para un cese de hostilidades es la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Irán está llevando a cabo sus mayores ataques contra Israel desde el inicio de la guerra, además de atacar un buque en Qatar, un centro de datos de Amazon en Bahréin y al productor de aluminio EGA en Emiratos Árabes Unidos.

Axios reporta que las conversaciones entre Irán y EE.UU. continúan, aunque declaraciones del presidente iraní y del líder supremo indican que las condiciones de Irán no han cambiado (retiro total de EE.UU., reparaciones y reconocimiento del control sobre el Estrecho de Ormuz).

Según reportes, Vance señaló que Estados Unidos intensificará los ataques para presionar un acuerdo. The Atlantic informa que EE.UU. estaría preparando una posible invasión terrestre para asegurar la isla Kharg y reservas de uranio enriquecido.

Esta noche a las 3:00 AM CET (9:00 PM en Washington), Donald Trump dará un discurso televisado a la nación en las principales cadenas.

El informe ISM manufacturero mostró un índice de 52,7, superando expectativas (52,3) y el dato previo (52,4). Sin embargo, destaca el fuerte aumento del subíndice de precios (78,3) frente a 70,5 previo. El subíndice de nuevos pedidos cayó a 53,5, mientras que el de empleo retrocedió a 48,7.

El informe ADP registró 62.000 empleos, frente a 40.000 esperados y 63.000 previos.

Los inventarios de petróleo en EE.UU. continúan aumentando, mientras que los de gasolina y destilados caen, reflejando una dinámica divergente en el mercado energético. Las reservas estratégicas (SPR) mostraron solo una leve caída.

El PMI manufacturero final de la Eurozona se ubicó en 51,6 puntos, ligeramente por encima del dato preliminar (51,4).

Una gran sorpresa fue el PMI de Suiza, que subió a 53,3 puntos frente a una previsión de 47, marcando su primera lectura sobre 50 desde 2022. El EURCHF retrocede con fuerza tras las subas previas.

Los futuros de índices registran otra jornada de fuertes subas ante expectativas de resolución del conflicto. El JP225 subió 3%, mientras los contratos europeos avanzan más de 1% en la mayoría de los casos (DE40 +1,3%, SPA35 +2,3%).

En EE.UU., los futuros también suben: el US100 avanza 1,7% y el US500 1,1%.

El petróleo muestra una fuerte corrección. El Brent cotiza en torno a $102 por barril (-1%), mientras el WTI prueba la zona de $100. El gas natural en EE.UU. cae 2,8% por baja demanda y alta producción.

La disminución del riesgo, pese a la persistente incertidumbre, impulsa una recuperación en los metales preciosos. El oro sube 2,5% hacia los $4.800, mientras la plata avanza 0,7% hacia los $75.

El EURUSD supera el nivel de 1,1600, rompiendo la tendencia bajista de 2026 y señalando un cambio en el mercado.

Bitcoin rebota hacia la zona de $69.000, manteniéndose como uno de los activos menos volátiles recientemente.

Maersk informa que el transporte de carga será redirigido a través de Omán y Emiratos Árabes Unidos.

La Marina francesa indica que se requiere mayor coordinación internacional para mantener abierto el Estrecho de Ormuz, destacando además que no hay señales de minado y que China debe aumentar su participación en la normalización del comercio.

Según funcionarios de la Casa Blanca, se espera que Trump anuncie esta noche que las operaciones en Irán podrían concluir en un plazo de 2 a 3 semanas.