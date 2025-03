Resumen diario: Los mercados reanudan la caída mientras el sector tecnológico lidera la venta masiva

Wall Street puso fin a un rebote de dos días con una nueva ola de ventas en las principales empresas tecnológicas. El S&P 500 cayó 1,25 % , el Nasdaq 100 perdió 1,79 % y el Dow Jones 30 bajó 0,85 % .

Se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios en su reunión del miércoles, con la atención del mercado centrada en las proyecciones económicas actualizadas y en los comentarios de Jerome Powell sobre el impacto de la política comercial de Trump en la inflación y el crecimiento.

