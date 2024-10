Resumen diario: Los mercados retroceden al inicio de una semana cargada de datos macroeconómicos

Los datos del PIB del Reino Unido fueron más débiles de lo esperado inicialmente, debido principalmente a un menor gasto público y exportaciones. Sin embargo, las inversiones empresariales tuvieron un mejor desempeño. La tasa de crecimiento del PIB para el segundo trimestre fue del 0,7% interanual (previsto: 0,9% interanual; anterior: 0,3% interanual) y del 0,6% intertrimestral (previsto: 0,6% intertrimestral; anterior: 0,7% intertrimestral).

Las nuevas medidas de estímulo para el mercado inmobiliario están impulsando los índices de Shanghái en más de un 3%. El índice Nikkei ha subido más de un 1%.

El Banco Popular de China anunció nuevas medidas de estímulo para el mercado inmobiliario, ordenando a los bancos que reduzcan las tasas hipotecarias para los préstamos hipotecarios existentes antes del 31 de octubre. Además, tres ciudades de primer nivel (Guangzhou, Shanghái y Shenzhen) han anunciado medidas de flexibilización para la compra de viviendas.

Los datos del IPC de septiembre de Polonia muestran una inflación del 4,9% interanual (como se esperaba; anterior: 4,3%) y del 0,1% intermensual (como se esperaba; anterior: 0,1%). Sin embargo, esto es un hecho aislado, ya que es el resultado de un nivel base más alto.

Los datos del IPC alemán de varios estados mostraron cifras interanuales más bajas, pero aumentaron la presión sobre los precios mensuales. Esto podría influir potencialmente en las decisiones de recorte de tasas del BCE.

Los mercados bursátiles europeos están experimentando caídas. El DAX ha bajado un 0,3%, el FTSE 100 ha bajado un 0,77% y el CAC40 ha bajado un 1,57%. El sector automotriz está bajo presión debido a las advertencias de ganancias de grandes empresas como Stellantis, Volkswagen y Porsche. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, habló ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, sugiriendo una recuperación económica gradual en la UE a pesar de los indicadores mixtos del clima económico.

Wall Street muestra sentimientos mixtos: el Nasdaq cae un 0,2%, el Russell 2000 sube un 0,16%, mientras que el Dow Jones cae un 0,3% y el S&P500 se mantiene estable.

La moneda más fuerte hoy es el dólar neozelandés, que fue la que más se apreció. El USD - NZD y el EUR - NZD caen un 0,6%, mientras que el GBP - NZD cae un 0,3%.

El mercado de criptomonedas está registrando pérdidas significativas hoy. Ethereum cae un 2,7%, Dogecoin cae un 9,95% y Bitcoin cae un 3,8%, a alrededor de 63.300 USD.

Los metales preciosos están comenzando la semana con una ligera corrección: el oro retrocede un 0,5%, la plata un 1,1% y el platino un 2,15%.

