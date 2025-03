Resumen diario: Los mercados se estabilizan a pesar de unas ventas minoristas por debajo de lo esperado

Wall Street mostró signos de estabilización tras la fuerte corrección de la semana pasada, con el S&P 500 subiendo un 1.68 % , el Dow Jones ganando un 1.65 % y el Nasdaq 100 avanzando un 1.8 % . El Russell 2000 lideró las ganancias con un alza superior al 2.2 % .

mostró signos de estabilización tras la fuerte corrección de la semana pasada, con el subiendo un , el ganando un y el avanzando un . El lideró las ganancias con un alza superior al . Las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron solo un 0.2 % en febrero , por debajo de la previsión del 0.6 % , tras una caída revisada a la baja del 1.2 % en enero. Esto sugiere que los consumidores están reduciendo el gasto discrecional en medio de la creciente incertidumbre económica.

aumentaron solo un , por debajo de la previsión del , tras una caída revisada a la baja del en enero. Esto sugiere que los consumidores están reduciendo el gasto discrecional en medio de la creciente incertidumbre económica. Los mercados europeos repuntaron, con el Stoxx Europe 600 subiendo un 0.8 % , impulsado por valores de energía y salud. El optimismo por las reformas fiscales en Alemania podría proporcionar un estímulo significativo a su economía debilitada.

repuntaron, con el subiendo un , impulsado por valores de energía y salud. El optimismo por las reformas fiscales en podría proporcionar un estímulo significativo a su economía debilitada. La industria automotriz europea sigue su reestructuración, con Audi anunciando planes para eliminar hasta 7,500 empleos en Alemania para 2029 , principalmente en sectores administrativos y de desarrollo, con el objetivo de ahorrar €1,000 millones anuales .

sigue su reestructuración, con anunciando planes para eliminar hasta , principalmente en sectores administrativos y de desarrollo, con el objetivo de ahorrar . La administración de Trump anunció planes para construir viviendas en terrenos federales para abordar el déficit de 7 millones de viviendas asequibles en EE.UU., con la colaboración del Departamento del Interior y HUD para identificar propiedades infrautilizadas.

anunció planes para construir viviendas en terrenos federales para abordar el en EE.UU., con la colaboración del para identificar propiedades infrautilizadas. Las acciones de Intel subieron 8.1 % , liderando tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 , ya que los inversores dieron la bienvenida a los planes de reestructuración del nuevo CEO Lip-Bu Tan .

subieron , liderando tanto el como el , ya que los inversores dieron la bienvenida a los planes de reestructuración del nuevo CEO . La amplitud del mercado mejoró significativamente con la mayoría de las empresas del S&P 500 al alza, aunque las influyentes "Magnificent 7" del sector tecnológico cayeron un 1.8 % , lo que generó dudas sobre si las ventajas de la inversión en IA ya están descontadas en los precios de las acciones.

mejoró significativamente con la mayoría de las empresas del al alza, aunque las influyentes del sector tecnológico cayeron un , lo que generó dudas sobre si las ventajas de la inversión en IA ya están descontadas en los precios de las acciones. Los inversores muestran mayor confianza en la estabilidad del mercado, con una reducción significativa en las coberturas contra caídas profundas. El costo de las opciones de protección ante una caída del 10 % en el ETF del S&P 500 cayó a su nivel más bajo desde 2023 .

muestran mayor confianza en la estabilidad del mercado, con una reducción significativa en las coberturas contra caídas profundas. El costo de las opciones de protección ante una caída del cayó a su nivel más bajo desde . El secretario del Tesoro, Scott Bessent , minimizó las preocupaciones sobre la reciente caída del mercado, calificándola como "saludable y normal" , y expresó confianza en que los mercados prosperarán a largo plazo bajo las políticas económicas de la administración.

, minimizó las preocupaciones sobre la reciente caída del mercado, calificándola como , y expresó confianza en que los mercados prosperarán a largo plazo bajo las políticas económicas de la administración. El oro continuó su racha alcista, subiendo un 0.4 % hasta los $2,999.68 por onza , acercándose al hito de los $3,000 , ya que los inversores buscan activos refugio en medio de las tensiones comerciales globales.

continuó su racha alcista, subiendo un hasta los , acercándose al hito de los , ya que los inversores buscan activos refugio en medio de las tensiones comerciales globales. Se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés actuales en su reunión de esta semana, sin recortes anticipados antes de junio o julio , mientras los mercados evalúan el impacto de las políticas comerciales de la administración.

mantenga las tasas de interés actuales en su reunión de esta semana, sin recortes anticipados antes de , mientras los mercados evalúan el impacto de las políticas comerciales de la administración. Mark Uyeda, presidente interino de la SEC , indicó un posible cambio regulatorio respecto a la administración anterior, considerando modificaciones en las normas de custodia de criptomonedas y requisitos de informes para fondos mutuos .

, indicó un posible cambio regulatorio respecto a la administración anterior, considerando modificaciones en las normas de . El dólar estadounidense fue una de las monedas más débiles del día, perdiendo un 0.4 % frente al euro y al franco suizo , mientras que el USD/JPY subió un 0.4 % , alcanzando los 149.13 .

fue una de las monedas más débiles del día, perdiendo un frente al , mientras que el subió un , alcanzando los . Bitcoin subió un 2.7 % hasta los $84,306.45, mientras que Ethereum ganó un 3.7 % hasta los $1,930.66, recuperándose de la debilidad previa, a medida que el sentimiento del mercado mejora.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "