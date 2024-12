Resumen diario: Nasdaq y DAX alcanzan nuevos máximos históricos ⚡

La sesión del miércoles en los mercados bursátiles internacionales ha seguido con las importantes subidas que hemos visto en muchos índices de forma continua desde hace varios días.

El DAX alemán ha registrado hoy su quinta sesión consecutiva al alza, lo que además parece, al menos por el momento, confirmar la tendencia general alcista del índice de cara a mantenerse por encima de la barrera clave de los 20.000 puntos. Las acciones del conglomerado armamentístico Rheinmetall subieron casi un 2,5%, Hugo Boss subió casi un 7%, tras una ola de comentarios de UBS.

Eli Lilly & Co. informó de que su fármaco para adelgazar llamado Zepbound superó al Wegovy de su rival Novo Nordisk A/S en el primer estudio directo de los dos fármacos. Las acciones de Eli Lilly ganan hoy casi un 3% mientras que las de Novo caen ligeramente un 0,3%

Wall Street abrió la sesión al alza, con los índices estadounidenses ampliando los beneficios en el momento de esta publicación del blog. El Nasdaq tecnológico está subiendo más del 0,9% y está impulsado en gran medida por un repunte del 3% en las acciones de Nvidia, que ya han subido un 8% desde el 27 de noviembre. Amazon también está aumentando casi un 2,5%, donde los inversores están buscando oportunidades para que la empresa se vuelva más activa en la esfera generativa de IA.

El foco del mercado de valores hoy ha estado en el sector del software, con beneficios considerables en una serie de acciones de empresas como Fortinet, Adobe, ServiceNow y Salesforce, que se beneficiaron hoy al aumentar las previsiones para todo el año y los comentarios optimistas sobre Agentforce AI; las acciones de la empresa subieron un 8%. Se observaron descensos en los sectores financiero y energético. El tema clave del día de hoy fueron los datos ISM para el sector de servicios de EE. UU. El índice de servicios ISM de EE. UU. (de noviembre) se situó en 52,1 frente al 55,7 esperado y el 56 anterior Precios pagados ISM: 58,2 (pronóstico 57, anterior 58,1)

Empleo ISM: 51,5 (pronóstico 53, anterior 53,0)

Nuevos pedidos ISM: 53,7 (pronóstico 56,6, anterior 57,4)

Los pedidos de fábrica de EE. UU. aumentaron un 0,2 % intermensual frente al 0,2 % esperado y el 0,5 % anterior Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los bienes duraderos de EE. UU. se han revisado al 0,3 % intermensual frente al 0,2 % anterior; los bienes duraderos básicos se han revisado al 0,2 % intermensual frente al 0,1 % anterior. La lectura de EE. UU. indicó un sentimiento más débil de lo esperado en esta área clave de la economía. Sin embargo, el subíndice de precios (es decir, un informe algo correlacionado con los datos del IPC) indicó que las presiones de precios en la economía estadounidense se mantienen en niveles relativamente altos.. También estamos viendo una volatilidad considerable en el mercado de materias primas. Los metales preciosos están recuperando terreno hoy, con los precios del oro subiendo un 0,4% y la plata un 1%. Al mismo tiempo, estamos viendo caídas considerables en el petróleo crudo WTI, que está perdiendo casi un 2% en relación con la sesión de ayer.

El WSJ informó que las fuentes dicen que se espera que Arabia Saudita decida mañana bajo la OPEP+ extender los recortes de producción, lo que inicialmente apoyó al petróleo, que superó los $ 74 por barril; sin embargo, este borró los beneficios y está cayendo casi un 2%. EIA Crude OIL US inventory changes: -5.07M (Forecast -1.41M, Previous -1.844M) EIA Gasoline inventory: 2.36M (Forecast, -1.03M Previous: 3.31M)

EIA Disstillate Inventories: 3.383M (Forecast -0.424M, Previous 0.416M)

El Gas Natural cae 0.5%. Los precios del cacao y café suben hoy; los futuros del azúcar y la soja bajaron solo levemente

El sentimiento del mercado de criptomonedas es muy optimista, aunque Bitcoin por sí solo se está consolidando alrededor de $96K. Ethereum está repuntando más del 5% gracias al aumento de las entradas en ETF; una parte de la altcoin está registrando ganancias de dos dígitos mientras que Algorand y Ripple están desplomando casi el 10%, borrando una pequeña porción de los beneficios recientes.

