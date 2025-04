Resumen Diario: Pausa en Aranceles Tecnológicos Reactiva el Optimismo del Mercado

Las acciones tecnológicas repuntaron después de que Trump suspendiera temporalmente los aranceles a las importaciones de smartphones, computadores y otros productos electrónicos , aunque advirtió que la exención es transitoria y que podrían anunciarse nuevos aranceles a los semiconductores dentro de una semana. El Nasdaq 100 subió un 0,38%, el S&P 500 avanzó un 0,78% y el Dow Jones subió un 0,68%.

Los mercados petroleros fluctuaron, con el WTI cotizando cerca de USD 61 por barril y el Brent por debajo de USD 65, atrapados entre las exenciones arancelarias temporales de Trump y la posibilidad de un aumento en las exportaciones de crudo iraní tras las "conversaciones nucleares constructivas" en Omán.

Las expectativas de inflación aumentan, ya que los estadounidenses ahora prevén una inflación del 3,6% en los próximos 12 meses (subiendo desde el 3,1%), según la Encuesta de Expectativas del Consumidor de la Reserva Federal de Nueva York, alcanzando niveles no vistos desde octubre de 2023.

Waller, miembro de la Fed, advirtió sobre el impacto de los aranceles, calificando la nueva política como "una de las mayores conmociones que ha afectado a la economía estadounidense en décadas", y proyectando que la inflación podría alcanzar un máximo cercano al 5% bajo la actual tasa arancelaria promedio del 25%. También señaló que podrían ser necesarias rebajas de tasas más profundas y anticipadas si se confirma una desaceleración económica.

Según el Wall Street Journal, Bessent priorizará acuerdos comerciales con Reino Unido, Australia y Corea del Sur.

El dólar se debilita a mínimos de seis meses, con el índice del dólar cayendo un 8,29% en lo que va del año, encaminándose hacia su mayor descenso anual desde 2017, en medio de una creciente incertidumbre sobre la política comercial.

Goldman Sachs reportó sólidos resultados del primer trimestre con un aumento del 15% en las utilidades netas, impulsado por ingresos récord en el segmento de renta variable, ya que sus operadores capitalizaron la volatilidad de los mercados.

Los flujos hacia ETF de oro en China se disparan, superando en solo once días de abril todas las entradas del primer trimestre (29,1 toneladas métricas), por encima de los flujos en fondos cotizados de EE. UU. (27,8 toneladas), mientras el oro alcanza un máximo histórico de USD 3.245,42 por onza.

Nvidia anunció una importante expansión de manufactura en EE. UU., comprometiéndose a producir chips de IA en Arizona y a construir supercomputadoras en Texas, con planes de invertir hasta medio billón de dólares en infraestructura de IA nacional en los próximos cuatro años.

LVMH reportó resultados decepcionantes para el primer trimestre, con ventas orgánicas cayendo un 3% a €20.310 millones, frente a las expectativas de un crecimiento del 2%, provocando la caída de sus acciones, especialmente por el retroceso del 5% en su segmento clave de Moda y Artículos de Cuero.

Intel vendió una participación mayoritaria en Altera, acordando ceder el 51% de su negocio de chips programables a Silver Lake por USD 4.460 millones, valorando Altera en USD 8.750 millones, casi la mitad de lo que Intel pagó en 2015. La operación se enmarca en los esfuerzos del nuevo CEO Lip-Bu Tan por reestructurar la compañía.

Las criptomonedas suben gracias al optimismo del mercado. El Bitcoin avanza un 1,22% hasta USD 84.500, mientras que Ethereum gana un 3% y alcanza los USD 1.638.

