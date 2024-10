Resumen diario: se intensifica la venta masiva en la Bolsa; Bitcoin cae por debajo de los 66.000 dólares 📃

Wall Street extiende la venta masiva al final de la sesión, con las mayores caídas observadas en el índice de acciones tecnológicas Nasdaq-100 (-1,70%). El S&P 500 y el Russell 2000 caen un 1,10% cada uno. Los inversores están esperando los resultados de Tesla e IBM, que se publicarán después de la sesión de hoy en Estados Unidos. Las caídas se ven respaldadas además por un dólar fortalecido. El índice del dólar sube hasta un 0,45% a 104,3500. Otras monedas fuertes hoy son el euro y el dólar canadense. El yen japonés, que baja su valor en medio de la incertidumbre antes de las elecciones en Japón, es el que tiene el peor desempeño. Los rendimientos de los bonos estadounidenses también están aumentando considerablemente, alejándose de la barrera del 4,00%. Los rendimientos de los bonos a dos años suben al 4,08%, mientras que los rendimientos a diez años aumentan al 4,24%. El índice TNOTE, que refleja los precios de los bonos a diez años, ha bajado hoy un 0,20% hasta los 111,0000 puntos. Los resultados de Coca-Cola muestran un crecimiento interanual del 10% en sus beneficios por acción, pero un estancamiento de los ingresos y un bajo crecimiento del volumen. Las acciones han bajado casi un -1,5%. Tras un escándalo de la bacteria e.Coli, las acciones de McDonald's caen casi un 6%.

Las acciones de Starbucks se mantienen estables, recuperando las pérdidas a pesar de una caída del 6% en las ventas comparables en Estados Unidos y de casi un 14% en las ventas en China; ambas medidas quedaron muy por debajo de las previsiones, y los resultados decepcionaron las expectativas. Teledyne Technologies ve un aumento del 5%, impulsado en parte por los pedidos del sector de defensa; los beneficios por acción crecieron más del 30% interanual, con un aumento de las ventas de poco menos del 3%. Las acciones de AT&T también suben más del 4%. El Banco de Canadá redujo las tasas de interés en 50 puntos básicos del 4,25% al 鈥嬧3,75%, como se esperaba. Tras la decisión, el dólar canadiense se debilitó ligeramente, pero la decisión en sí no es una sorpresa para el mercado. El número de viviendas vendidas en Estados Unidos en septiembre fue de 3,84 millones frente a los 3,88 millones previstos y los 3,88 millones anteriores (un descenso interanual del -1%, en comparación con el -2,5% anterior). El precio medio fue de 404.500 dólares, un aumento interanual del 3%. Se publicó un indicador preliminar de confianza del consumidor para la eurozona para octubre. El indicador mostró -12,5 frente al -12,5 previsto y al -12,9 de septiembre. El West Texas bajó un 0,90% hasta los 70,70 dólares por barril. La presión de venta se aceleró después de que el informe de la EIA mostrara que los inventarios de crudo aumentaron significativamente en la última semana hasta los 5,474 millones de barriles, en comparación con los 0,8 millones previstos y los -2,191 millones anteriores. Antes del informe, el petróleo West Texas cotizaba a 71,30 dólares. Junto con el mercado de valores, el mercado de criptomonedas también está perdiendo terreno. El bitcoin cae por debajo de la marca de los 66.000 dólares, un 2,40% menos. El ethereum registra pérdidas aún mayores, un 4,50% menos, hasta los 2.500 dólares. La agencia de inteligencia estadounidense indicó en un informe especial que el programa nuclear de China está más avanzado de lo que se pensaba. Se espera que para 2030 el país posea 1.000 ojivas nucleares.

