Resumen diario: sesión plana en Wall Street; el petróleo sube un 2,65% 🔔

Cierre de mercado: Actualización global 馃寧 Índices norteamericanos

Los índices de América del Norte muestran resultados mixtos. Los mercados de México y Brasil lideran al alza: el índice mexicano sube un 0,64% hasta los 50.889 puntos, mientras que el brasileño avanza un 0,29% para cerrar en 126.204.

Por otro lado, los índices estadounidenses presentan tendencias divergentes. El índice tecnológico sube un 0,11% hasta los 21.232,67 puntos, pero otros permanecen a la baja: el índice amplio retrocede un 0,04% a 6.059,5, el índice industrial baja un 0,08% hasta 44.841 y el índice de pequeñas empresas muestra la mayor caída con un 0,68% a 2.428.

Índices europeos

Los mercados europeos cierran mayormente al alza. El índice austriaco lidera con un incremento del 1,26% hasta los 3.549 puntos, seguido del español, que sube un 1,11% hasta los 11.881.

Otros movimientos destacados incluyen al italiano (+0,88% hasta 33.885), el europeo (+0,56% hasta 4.889,6), el alemán (+0,49% hasta 20.058,1), el británico (+0,35% hasta 8.372) y el francés (+0,17% hasta 7.264,7). El índice neerlandés sube de forma más moderada, con un 0,08% a 892,28. Por otro lado, el índice suizo (-0,14% hasta 11.830) y el polaco (-0,44% hasta 2.241,6) son los únicos que cerraron a la baja.

Macroeconomía global

Un sólido informe de empleo en EE.UU. muestra vacantes de 7,744 millones frente a las 7,510 millones previstas, lo que podría mantener a la Fed cautelosa respecto a recortes de tasas.

En Suiza, la inflación de noviembre cumplió con las expectativas, registrando un crecimiento del 0,7% interanual en la tasa principal y del 0,9% en términos básicos.

Sector corporativo

Una empresa tecnológica reportó un aumento de ingresos del 64% interanual en el segundo trimestre y emitió un pronóstico optimista para el tercer trimestre, lo que impulsó su cotización en un 47%. Por otro lado, una de las mayores productoras de acero en EE.UU. sufrió una caída cercana al 8% después de que Trump reiterara su oposición a una adquisición planeada por una siderúrgica japonesa.

Energía

El petróleo sube más del 2,3%, mientras el mercado espera la decisión de la OPEP+ el jueves. Se espera que el grupo extienda los recortes de producción hasta el primer trimestre del próximo año.

Divisas

El yen japonés se encuentra entre las monedas del G10 con peor desempeño, pero el par dólar/yen sigue luchando por superar la zona clave de 150 yenes por dólar, un nivel técnico que define la tendencia general.

Mercados asiáticos

Los mercados de Corea del Sur enfrentan presión significativa. La declaración de la ley marcial por parte del presidente Yoon provocó una fuerte depreciación del won frente al dólar, llevando al banco central a preparar medidas de estabilización.

Metales preciosos

El oro, junto con otros metales preciosos, muestra una ligera recuperación. El oro sube un 0,25%, cotizando a USD 2.645 por onza, mientras que la plata registra un aumento mayor del 1,70%, cerrando en USD 30,90 por onza.

Criptomonedas

Las criptomonedas cotizan mayormente a la baja. Bitcoin retrocede un 0,10%, cotizando a USD 95.700, mientras que Ethereum experimenta una caída más pronunciada del 2,00%, cerrando en USD 3.570.

En la segunda mitad del día, el interés se desplazó hacia proyectos relacionados con el ecosistema Bitcoin, con ganancias de dos dígitos en algunos activos. XRP y Hedera también se mantienen como destacados.

