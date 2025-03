Resumen diario: Venta masiva en semiconductores, aranceles inminentes sacuden el mercado de divisas, el oro retrocede (27.02.2025)

Los índices estadounidenses tienen una sesión mixta hoy. El S&P 500 cotiza plano tras un inicio débil, el Dow Jones sube un 0,7% y el Nasdaq 100 cae un 0,5%.

Trump anunció nuevos aranceles a Canadá y México . En su plataforma Truth Social, declaró un arancel del 25% sobre productos de Canadá y México a partir del 4 de marzo, citando un progreso insuficiente en la lucha contra el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company cae un 3,5%, en medio de una debilidad en el sector tecnológico provocada por el sentimiento bajista en torno a Nvidia . A pesar de superar expectativas, los inversores reaccionaron con cautela, y la compañía ahora pierde un 2,5%, recuperándose de una caída intradía del 4%.

Solo Apple y Tesla muestran ligeras ganancias entre las principales tecnológicas.

Los datos económicos de EE. UU. quedaron en segundo plano frente al anuncio de aranceles de Trump. El PIB creció un 2,3% como se esperaba, aunque el consumo fue menor de lo previsto.

Los pedidos de bienes duraderos en EE. UU. subieron un 3,1% en enero (vs. 2% esperado y -1,8% previo).

Las solicitudes de desempleo aumentaron a 242.000 , superando la expectativa de 221.000, marcando el nivel más alto del año.

Los rendimientos de los bonos vieron pocos cambios. El bono a 10 años de EE. UU. subió ligeramente (+0,04 pp), pero se mantiene por debajo del 4,3%. En Alemania, los bonos a 10 años bajaron al 2,41%.

Los mercados europeos cerraron en rojo. El DAX alemán lideró las pérdidas con más del 1%. También cayeron los índices de Suiza (SMI: -0,65%) y Francia (CAC 40: -0,5%) , al igual que el STOXX Europe 600 , que bajó un 0,5%.

El BCE mostró cautela sobre los recortes de tasas en sus actas más recientes, aunque destacó el aumento del apetito por el riesgo en los mercados europeos desde inicios de año.

El dólar dominó el mercado de divisas. El índice del dólar subió un 0,7%, respaldado por el anuncio de aranceles de Trump. El EUR/USD cayó con fuerza hasta 1,041 (desde 1,051). Entre las monedas del G10, las mayores pérdidas fueron para el dólar neozelandés (NZD/USD: -0,86%) y el dólar australiano (AUD/USD: -0,83%) .

El oro profundiza su corrección , bajando un 1,06% a 2.885 dólares por onza . También caen la plata (-1,15%) , el paladio (-1,6%) y el platino (-1%) .

Los futuros del petróleo suben. El Brent y el WTI avanzan un 2,25% y 2,5%, respectivamente.

El sentimiento en criptomonedas sigue mixto. Ethereum continúa su caída tras el incidente en ByBit (-0,85%), mientras que Bitcoin ha reducido su racha bajista (+0,13%, $84.500). Chainlink cae un 0,7%, mientras que Ripple (+0,8%), Solana (+2,5%) y Dogecoin (+2,3%) suben.

