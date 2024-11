Resumen diario: Wall Street extiende el crecimiento a pesar de la caída del 3% de Nvidia🗽Bitcoin cerca de $100k, Gas Natural baja por las previsiones meteorológicas

La mayoría de los índices en Europa cotizaron al alza hoy, a pesar de una caída en los índices de referencia de China (que se vieron lastrados por los resultados más débiles de gigantes chinos como Baidu y PDD Holdings, que hoy informó su mayor caída en ventas en casi 2 años) respaldada por el sentimiento en el mercado de valores de EE. UU.

La última sesión en Wall Street esta semana está siendo muy positiva en el mercado estadounidense. El S&P 500 está subiendo un 0,4%, mientras que el Nasdaq 100 sube un 0,35%, a pesar de un retroceso de más del 3% en las acciones de Nvidia, donde estamos viendo una toma de beneficios.

Los beneficios están motivados en parte por buenos datos de los EE. UU. El índice PMI para la industria sube a 48,8, mientras que el índice PMI para los servicios sube hasta 57 puntos, lo que demuestra que el sector de servicios está funcionando muy bien en los EE. UU. Los datos finales de confianza del consumidor de Michigan indicaron un ligero enfriamiento con respecto a las lecturas anteriores

Las expectativas de recortes en la eurozona están aumentando con mucha fuerza. Hoy, ya se está descontando una probabilidad del 40% de un recorte de 50 puntos básicos. Esto es resultado de datos débiles

El PIB del tercer trimestre de Alemania crece un 0,1% interanual y un 0,1% interanual, por debajo de las expectativas. El PMI industrial de Francia cae a 43,2 ante las expectativas de que se mantenga en 44,5. El índice de servicios cae a 45,7 desde 49,2

En Alemania, el PMI industrial sube marginalmente a 43,2, mientras que el PMI de servicios cae a 49,2 desde 51,6. El EUR-USD cae casi a 1,03 en respuesta a los débiles datos de Europa, pero luego rebota a 1,042

El oro sube por encima de los 2.700 dólares hoy, subiendo alrededor de un 6% esta semana, recuperando la mayor parte de sus caídas después de la victoria de Trump. Bitcoin continúa su ascenso, acercándose hoy al nivel de los 100.000 dólares a tan solo 500 dólares. Bitcoin se está beneficiando de una mayor liquidez y de las expectativas de cambios al frente de la SEC a principios del año que viene

Los precios del gas en Estados Unidos han bajado más de un 6% hoy, excluyendo los rollovers, por un repunte de la producción y la aparición de previsiones que apuntan a una mejora del tiempo después del 1 de diciembre

El crudo continúa su moderado repunte en medio de las tensiones geopolíticas mundiales y la especulación de que se espera que la OPEP+ decida a principios de diciembre posponer de nuevo el aumento de la producción. El crudo WTI vuelve a superar los 71 dólares el barril

La semana que viene, conoceremos la inflación del PCE y las actas del FOMC. Powell ha indicado recientemente que está contento con la economía, y la Fed puede ser más cautelosa en los recortes. Si la inflación sale más alta, entonces las posibilidades de un recorte en diciembre podrían caer por debajo del 50%

Las acciones de Copart suben un 9% y alcanzan nuevos máximos; La compañía informó un aumento interanual del 12,4% en sus ganancias (más del 14% en el segmento de servicios) y un aumento interanual de casi el 9% en sus ingresos netos. Los inversores esperan que las tasas más bajas de la Fed impulsen la demanda en el mercado automotriz y respalden el impulso de la compañía en el cuarto trimestre de 2024 y todo el año 2025.

