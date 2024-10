Resumen diario: Wall Street extiende su racha alcista

Los índices europeos registraron hoy sesiones alcistas. El DAX terminó el día con beneficios de más del 1%, el CAC 40 de Francia subió un 0,5%, el IT40 de Italia subió casi un 0,6% y el Stoxx Europe 600 registró un beneficio del 0,6%. Los índices de Wall Street también cotizan al alza, encabezados por el Nasdaq 100 con un alza de casi el 1%. El S&P 500 subió un 0,8% hoy y el Dow Jones un 0,5%. Unity Software se deslizó un 11% hoy después de la decisión de la compañía de eliminar su controvertida tarifa de tiempo de ejecución. Kroger también subió después de publicar resultados mejores de lo esperado en los márgenes. Los datos publicados hoy sobre nuevas solicitudes de desempleo en los EE. UU. fueron más altos de lo previsto, registrando un aumento del 1% con respecto a principios de la semana. La inflación del IPP en los EE. UU. sobre una base mensual fue ligeramente superior a las expectativas. A nivel anual, el IPP se mantuvo estable. Una enorme contribución a la disminución de la inflación básica del IPP provino de los precios de la energía, en particular del petróleo. Las monedas de las antípodas están registrando actualmente la mayor apreciación en el mercado de divisas. Sin embargo, el yen japonés y el dólar canadiense están bajo presión a la baja. El Banco Central Europeo redujo su tasa de depósito clave en 25 puntos básicos, como se esperaba. El tono general de los comentarios del BCE siguió siendo mixto, y los banqueros, ante los continuos datos económicos pobres de Europa, no descartan otro recorte tan pronto como en octubre, aunque este escenario parece menos probable. Los precios del oro subieron a nuevos máximos históricos hoy, extendiendo una tendencia alcista de varios meses. El lingote está aumentando actualmente un 1,6%, mientras que la plata está sumando un 3,7%. El gas natural y el petróleo también están teniendo un muy buen desempeño en el mercado de materias primas. La incertidumbre sobre el huracán Francine ha impulsado los precios del Gas Natural un 4,3% más, mientras que el petróleo crudo WTI ha subido un 2,5%. Ajit Jain, ejecutivo de seguros de Berkshire Hathaway, vendió más de la mitad de su participación en la empresa, según un nuevo documento regulatorio presentado ante la SEC. En el mercado de criptomonedas, la atención de los inversores fue captada hoy por Ripple, que ganó hasta un 10% después del anuncio de que Grayscale había creado su primer fondo fiduciario XRP.

