Resumen diario: Wall Street intenta frenar más caídas tras las actas de la reunión de la Fed. Bitcoin cae un 3%

Los índices bursátiles recuperaron gran parte de las pérdidas del inicio de la sesión, a pesar del tono restrictivo de las actas. La mayoría de los miembros de la Fed buscan un enfoque moderado en las decisiones futuras, señalando un riesgo significativo de un repunte en la inflación.

Las expectativas de los miembros de la Fed indican que el crecimiento económico puede desacelerarse, pero la situación del mercado laboral probablemente se mantendrá sólida, y la inflación seguirá en camino de alcanzar el objetivo del 2%.

Al mismo tiempo, las actas de la Fed se centraron parcialmente en la situación política incierta; los miembros de la Fed señalaron que sería apropiado esperar antes de tomar decisiones para observar cómo reacciona la economía a eventos relacionados con las políticas aduaneras y de inmigración.

El informe de ADP mostró un aumento en el empleo de 122,000, menor a los 140,000 esperados y también inferior a los 146,000 de la lectura previa. Vimos un ligero debilitamiento del dólar tras el informe, pero el eurodólar aún se mantuvo cerca del nivel de 1.0300.

Las solicitudes de desempleo cayeron a solo 201,000 frente a las expectativas de un aumento a 217,000 desde las 211,000. El informe muestra un mercado laboral todavía muy fuerte. Los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU. se situaron en torno al 4.7% hoy.

El informe del DOE mostró un descenso en los inventarios de menos de 1 millón de barriles, frente a una caída esperada de 2 millones de barriles. Los inventarios de gasolina y destilados aumentaron más de 6 millones de barriles. El precio del crudo WTI probó el nivel de $75 y ahora se acerca a los $73 por barril. Las caídas también fueron desatadas por comentarios del Secretario de Estado de EE.UU., Blinken, quien transmitió que un acuerdo de paz final en Medio Oriente es alcanzable y que las conversaciones avanzan en la dirección correcta.

El informe de inventarios de gas se publicó un día antes debido al feriado del jueves en EE.UU. El informe mostró una caída en los inventarios de 40 bcf, frente a una caída esperada de 39 bcf. La caída previa fue de 116 bcf.

El gas ganó más del 4% hoy debido al consumo por encima de los niveles promedio y a la baja producción, provocado por temperaturas muy frías.

El feriado del jueves en EE.UU. se debe a los actos fúnebres del expresidente Jimmy Carter.

Los pedidos de fábrica en Alemania cayeron un 5.4% m/m frente a expectativas de ningún cambio y una caída previa del 1.5%.

Las ventas minoristas alemanas cayeron un 0.6% m/m frente a expectativas de un aumento del 0.5% m/m.

Comentarios del CEO de Nvidia, Jensen Huang, indicaron que las computadoras cuánticas llegarán al mercado en un horizonte de aproximadamente 20 años, lo que provocó una venta masiva de acciones de empresas de computación cuántica. Las acciones de IONQ y Rigetti Computing caen más del 40%.

Meta Platforms anunció hoy que comenzará a probar una función en Alemania, Francia y Estados Unidos que permitirá a los usuarios de Facebook Marketplace explorar listados desde eBay y realizar transacciones en el sitio de comercio electrónico. Las acciones de eBay suben más del 9%.

