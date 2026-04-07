Resumen diario: Wall Street recorta pérdidas iniciales a la espera de la decisión final de Trump sobre un ataque a Irán

El DAX de Alemania cayó más de 1% hoy, el FTSE del Reino Unido retrocedió más de 0,85% y el CAC40 de Francia bajó 0,65%, tras lecturas finales mixtas de PMI de servicios en las economías europeas. Los datos de Sentix apuntaron a un fuerte deterioro en el sentimiento empresarial y de inversionistas en la eurozona, cayendo a niveles no vistos desde abril de 2025 (-19,2 vs -8 esperado y -3,1 previo).

Los índices bursátiles en EE.UU. recuperaron parte de sus pérdidas iniciales, con los futuros del S&P 500 (US500) cayendo 0,3% frente a una baja superior al 1% poco después de la apertura. Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. cayeron 1,4% mensual, más que el -1,2% esperado, tras un dato previo de 0%. Sin embargo, los pedidos subyacentes (excluyendo transporte) subieron 0,8%, por encima del 0,5% esperado. Las expectativas de inflación a un año según la Fed de Nueva York aumentaron a 3,4% (vs 3,5% esperado y 3% previo), mientras que Austan Goolsbee advirtió sobre riesgos inflacionarios reales derivados del alza en los precios del combustible, lo que podría afectar el crecimiento y complicar la lucha contra la inflación.

John Williams de la Fed mantuvo un tono relativamente calmado pese a los datos más elevados. Señaló que la política monetaria sigue siendo adecuada, sugiriendo que no es necesario reaccionar ante un solo shock inflacionario. También indicó que la inflación podría situarse en torno a 2,75% en 2026, con presiones más visibles a mediados de año. El rango actual de tasas se mantiene en 3,5% - 3,75%, y la Fed continúa señalando un recorte este año.

Donald Trump ha amenazado con ataques masivos contra Irán, aunque sostiene que la situación aún podría cambiar antes de tomar una decisión final sobre la acción militar. Irán había anunciado previamente su retiro de las conversaciones con Estados Unidos tras las amenazas del presidente, y más allá de reportes de Axios, no existe confirmación clara de negociaciones en curso. El petróleo se mantiene cerca de $110 por barril, lo que sugiere que los inversionistas no anticipan una resolución cercana respecto a la reapertura del Estrecho de Ormuz.

El oro sube 0,5% hasta $4.650 por onza, mientras que EURUSD avanza 0,3%. Las criptomonedas pierden impulso: Bitcoin no logró superar los $70.000 y retrocede hacia los $68.500. En paralelo, los futuros de cacao en ICE (COCOA) caen cerca de 7%, en parte impulsados por un dólar estadounidense más fuerte.

Analistas de Bank of America han añadido las acciones de Microsoft a su lista de principales recomendaciones en EE.UU., aunque el papel no muestra un rebote significativo. El sentimiento en el sector tecnológico sigue siendo débil. Broadcom destaca con fuertes avances, subiendo 5% tras acuerdos en chips con Google y Anthropic, mientras que UnitedHealth Group también se dispara, con el gigante asegurador subiendo 10% hoy.

El petróleo continúa su tendencia al alza, manteniéndose en torno a $110 por barril ante un posible ataque de EE.UU. a Irán anunciado por Trump. Según declaraciones, el ataque comenzaría el miércoles alrededor de las 2:00 a.m. (hora de Polonia). Irán ha advertido sobre una represalia sin precedentes dirigida a países vecinos e infraestructura relevante. Funcionarios iraníes afirman que Teherán dispone de más de 45.000 drones y varios miles de misiles, con reservas descritas como “lejos de agotarse”. Mientras tanto, el Pentágono sostiene que el ejército iraní es débil e incapaz de lograr la victoria.



Fuente: xStation