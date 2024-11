Resumen diario: Wall Street sube; Dow Jones toca máximo histórico tras la victoria de Trump 💵El dólar estadounidense sube en medio de un aumento de los rendimientos

Donald Trump ha ganado las elecciones presidenciales. Los 铆ndices estadounidenses registraron hoy beneficios impresionantes, aunque el sentimiento en los mercados europeos no fue proporcionalmente optimista hoy. El DAX de Alemania cay贸 m谩s del 1% y el CAC 40 de Francia retrocedi贸 casi un 0,5%. Los contratos en 铆ndices chinos tambi茅n registraron ca铆das

El Nasdaq 100 y el S&P 500 suben m谩s del 2%, y el DJIA sube m谩s del 3,2%. Sin embargo, el 铆ndice Russell 2000 de peque帽as y medianas empresas registra una sesi贸n r茅cord, con un repunte del 5%. Entre las acciones de BigTech, Nvidia es la que m谩s subi贸 hoy, con casi un 4,4%

Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 a帽os subieron 12 puntos b谩sicos hoy hasta el 4,41%, mientras que el EURU-SD cay贸 un 1,6%, cayendo hasta 1,075. El par USD-JPY registr贸 beneficios de casi un 2%, donde el yen fue empujado contra la pared por un d贸lar en alza.

Bajo la presi贸n de la fortaleza del d贸lar y la toma de beneficios se encontraban el oro y la plata, que est谩n cayendo un 3 y un 5% respectivamente. Los metales industriales tambi茅n est谩n bajando聽mucho, donde se destacan el zinc y el cobre, ambos productos b谩sicos con ca铆das de casi un 5%. Los productos agr铆colas fuera del cacao y el algod贸n registraron beneficios modestos hoy

Las acciones de Tesla est谩n rebotando un 15% hoy, ya que los inversores eval煤an que la victoria de Trump beneficiar谩 a la compa帽铆a al hacer retroceder los programas gubernamentales que necesitan otros fabricantes rivales y competir con sus hom贸logos chinos.

Las acciones de Super Micro Computer est谩n desplomando casi un 25%; La compa帽铆a super贸 las previsiones de beneficios en los resultados preliminares no auditados, pero decepcion贸 en cuanto a las ventas; tambi茅n emiti贸 unas expectativas sorprendentemente cautelosas para el 煤ltimo trimestre del a帽o (el segundo trimestre fiscal de 2025)

Se registraron descensos de dos d铆gitos en las acciones relacionadas con el mercado de paneles fotovoltaicos, como First Solar, y empresas e贸licas como Orsted y Vestas. Los inversores esperan que la nueva administraci贸n no favorezca la subvenci贸n de estas industrias con el presupuesto nacional

Las acciones aeroespaciales y de defensa est谩n ganando terreno; HEICO Corp ha subido casi un 3%, y Textron ha registrado un repunte del 6%. El proveedor de buques de la Armada Huntington Ingalls se帽ala un repunte de m谩s del 6%. Las principales empresas de defensa como Lockheed Martin, Northrop Grumman y General Dynamics suben entre un 1 y un 3%. Cambio en los inventarios de crudo de EE. UU. (cambio semanal): 2,149 millones de barriles (se esperaban -300.000 barriles; 515.000 barriles antes). Los contratos de petr贸leo est谩n cayendo ligeramente en estos momentos, aunque la reacci贸n inicial al informe fue sorprendentemente positiva. El gas natural, por su parte, avanza m谩s del 3%. Gasolina: 412 mil (esperado -0,977M; antes -2,707M) Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Destilados: 2,947M (esperado -1,500M; antes -0,977M) El mercado de criptomonedas est谩 registrando ganancias masivas. Bitcoin oscila alrededor de los $75K, mientras que Uniswap, AAVE y Phantom est谩n subiendo en el rango del 15-30%. Dogecoin sube un 14%, siguiendo los pasos de las acciones de Tesla.

Seg煤n Villeroy del BCE, la victoria de Trump significa mayores riesgos de inflaci贸n en los EE. UU. y la probabilidad de un aumento del d茅ficit desde los altos niveles actuales que ya existen. Los inversores esperan que las pol铆ticas proteccionistas y los recortes de impuestos presionen a la Fed, que se ver谩 obligada a mantener las tasas m谩s altas durante un periodo m谩s largo, ante los s贸lidos datos macroecon贸micos y el riesgo de que vuelvan las presiones sobre los precios. Actualmente, los mercados ya est谩n descontando plenamente una sola bajada de tipos en EE.UU., este a帽o, y una de 100 pb el a帽o que viene, en los tres primeros trimestres. El sector farmac茅utico pierde terreno ante la percepci贸n de que los republicanos no ver谩n con buenos ojos el negocio de los gigantes farmac茅uticos, cuyas acciones ha criticado repetidamente Donald Trump. Eli Lilly y Novo Nordisk pierden m谩s del 3%; la presi贸n a la baja se aprecia en las acciones de Pfizer, BIONTech y Moderna. La sesi贸n est谩 dominada por las ganancias en el sector de TI, bancos e instituciones financieras, y fabricantes de seguros y equipos, donde CAT sube casi un 9%. Fuente: xStation5

