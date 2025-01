Resumen matutino (06.01.2025)

Comenzamos una nueva semana de negociación en los mercados financieros.

Los mercados asiáticos están ampliando las caídas iniciadas la semana pasada, a pesar de que los datos del PMI de Caixin para los servicios publicados hoy fueron mejores de lo esperado. Sin embargo, al yuxtaponer los datos con el informe industrial, el panorama general de la economía para diciembre se deteriora (lectura compuesta).

El sentimiento tampoco se vio respaldado por las declaraciones del sábado del Banco Popular de China, que reveló nuevos planes para estimular la economía, que incluyen: aumentar el apoyo financiero para la innovación tecnológica y proporcionar liquidez al mercado de valores.

El dólar canadiense se está fortaleciendo hoy después de que Reuters informara que el actual primer ministro Trudeau renunciará el miércoles/jueves.

Los futuros europeos apuntan a una apertura de la sesión de negociación ligeramente al alza. Los contratos del Eurostoxx 50 están ganando actualmente un 0,25%.

El USD/JPY subió ligeramente por encima de 157,80. La sesión de hoy fue la primera del año para los mercados japoneses. El gobernador del Banco de Japón, Ueda, habló, pero no dio ninguna indicación clara sobre el momento de una subida de las tasas de interés. El Nikkei de Japón cayó hoy un 1,65% en comparación con la última sesión de 2024.

Hoy se vieron beneficios de más del 8% en el gas natural, que se está beneficiando una vez más de las previsiones meteorológicas que prevén un enfriamiento significativo en la parte oriental de Estados Unidos.

El bitcoin ha recuperado terreno tras las operaciones del fin de semana y vuelve a estar cerca de la barrera de los 100.000 dólares.

La atención de los inversores se centra hoy en los datos del PMI de servicios de las principales economías del mundo. La inflación de Alemania para diciembre también puede resultar una lectura importante. En las primeras horas de la sesión de Wall Street, también conoceremos las lecturas de los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos.

