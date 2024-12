Resumen matutino (06.12.2024)

Los índices de la región de Asia y el Pacífico cotizan con sentimientos encontrados.Los índices chinos están subiendo entre un 1,70% y un 2,00%, mientras que otros mercados cotizan a la baja. El índice japonés Nikkei 225 ha bajado un 0,60% hasta los 39.000 puntos, los contratos SG20cash de Singapur están cayendo un 0,50% y el índice australiano AU200 cotiza un 0,60% a la baja.

En el mercado de divisas en la primera parte del día, el dólar neozelandés y el dólar australiano son los que más suben. Los beneficios oscilan entre el 0,3 y el 0,5%. Por otro lado, entre las monedas que más generan beneficios se encuentran el yen japonés y el dólar estadounidense, aunque los beneficios se limitan al 0,2-0,4%.

El Banco de la Reserva de la India mantuvo sus tasas de interés oficial en un nivel sin cambios del 6,50% como se esperaba el viernes.Sin embargo, reduce el coeficiente de reserva de efectivo (CRR) en 50 puntos básicos hasta el 4,0% para impulsar la liquidez en la economía.

Shaktikanta Das, gobernador del Banco de la Reserva de la India, afirmó que el banco central revisó a la baja el pronóstico de crecimiento del PIB de la India para el año fiscal 2025 al 6,6%.En octubre, el RBI había previsto un crecimiento del 7,2%.

El gasto de los hogares japoneses cayó en octubre a una tasa más lenta de lo esperado del -1,3% interanual, en comparación con las expectativas anteriores del -2,5% interanual y del -1,1% interanual.

El oro se recupera un 0,30% hasta los 2.630 dólares la onza.La plata también está ganando, aunque ligeramente menos, un 0,10% hasta 31,30 dólares.

El petróleo WTI ha bajado un 0,15% a 68,35 dólares por barril.

La publicación clave de hoy será el informe NFP del mercado laboral de EE.UU., cuya publicación está prevista para las 10:30 GMT -3.

David Sacks, un inversor de capital de riesgo y uno de los primeros ejecutivos de PayPal, ha sido designado por Donald Trump para supervisar la tecnología relacionada con la inteligencia artificial y las criptomonedas.Sacks es un amigo cercano de Elon Musk y estuvo entre quienes alentaron a Musk a apoyar al Partido Republicano en las elecciones de noviembre.

El líder del partido gobernante de Corea del Sur declaró que el presidente Yoon Suk Yeol debe ser destituido del poder por la seguridad del país por su intento de declarar la ley marcial.No obstante, el gobernante Partido del Poder Popular en Corea del Sur dijo que se opone al juicio político, pero esta postura puede cambiar.

En el mercado de las criptomonedas, Bitcoin se está recuperando un 1,00% hasta los 98.000 dólares.Esto se produce después de que una corrección a última hora de ayer hiciera bajar los precios de alrededor de 104.000 dólares a 97.000 dólares. Ethereum ha subido un 3,25% hasta los 3.900 dólares.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "