Resumen matutino (15.05.2025)

El reciente repunte en Wall Street se frenó ayer, ya que el impulso inicial derivado de las negociaciones entre China y EE. UU. se desvaneció y resurgieron las preocupaciones por una inflación persistentemente elevada ( S&P 500: +0,1 % , Nasdaq: +0,7 % , Dow Jones: -0,2 % , Russell 2000: -0,88 % ).

, , , ). No obstante, la iniciativa de EE. UU. en materia de inteligencia artificial en Arabia Saudí siguió impulsando el entusiasmo por las acciones tecnológicas ( Nvidia: +4,7 % , AMD: +4,7 % ), mientras que los títulos de Boeing se vieron respaldados por un importante pedido de Qatar Airways ( +0,7 % ).

, ), mientras que los títulos de se vieron respaldados por un importante pedido de ( ). Según Philip Jefferson , de la Reserva Federal, los aranceles podrían seguir ralentizando el crecimiento y contribuir a las actuales presiones inflacionarias, lo que pone de relieve la persistente incertidumbre y la posición adecuada de los tipos de interés en EE. UU.

, de la Reserva Federal, los aranceles podrían seguir ralentizando el crecimiento y contribuir a las actuales presiones inflacionarias, lo que pone de relieve la persistente incertidumbre y la posición adecuada de los tipos de interés en EE. UU. La pérdida de fuerza del relato sobre las negociaciones provocó la primera corrección en cinco sesiones en los mercados de Asia-Pacífico. El Nikkei 225 de Japón cayó un 0,9 % , el Kospi de Corea del Sur retrocedió un 0,8 % y el índice HSCEI de China descendió un 0,75 % .

de Japón cayó un , el de Corea del Sur retrocedió un y el índice de China descendió un . La excepción fue el S&P/ASX 200 de Australia, que subió un 0,2 % tras conocerse sólidos datos del mercado laboral de abril. El empleo aumentó en 89.000 puestos (pronóstico: 22.500; anterior: 36.400), mientras que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 4,1 % . La tasa de participación también creció (de 66,8 % a 67,1 % ).

de Australia, que subió un tras conocerse sólidos datos del mercado laboral de abril. El empleo aumentó en (pronóstico: 22.500; anterior: 36.400), mientras que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en . La tasa de participación también creció (de ). En el mercado de divisas, el dólar retrocede frente a la mayoría de las divisas del G10 ( Índice Dólar: -0,13 % ). Las monedas refugio repuntan, en particular el yen ( USD/JPY: -0,5 % ) y el franco suizo ( USD/CHF: -0,25 % ). En contraste, las divisas oceánicas se deprecian ( AUD/USD: -0,05 % , NZD/USD: -0,12 % ). El euro avanza un 0,15 % frente al dólar, situándose en 1,119 .

). Las monedas refugio repuntan, en particular el ( ) y el ( ). En contraste, las divisas oceánicas se deprecian ( , ). El avanza un frente al dólar, situándose en . El oro continúa cayendo ( -1,4 % , hasta los 3.132 USD por onza ), al igual que la plata ( -1,3 % , hasta los 31,80 USD por onza ).

continúa cayendo ( , hasta los ), al igual que la ( , hasta los ). El petróleo Brent y el WTI retroceden en torno al 2,55 % tras informaciones que apuntan a que Irán estaría dispuesto a abandonar el desarrollo de su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones estadounidenses.

retroceden en torno al tras informaciones que apuntan a que Irán estaría dispuesto a abandonar el desarrollo de su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones estadounidenses. En el mercado de criptomonedas, persiste un pesimismo generalizado (Bitcoin: -1,16 %, Ethereum: -1,17 %, Trump: -3,7 %, Polygon: -3 %, Chainlink: -2,5 %, Solana: -2 %).

