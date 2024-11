Resumen matutino (15.11.2024)

Los mercados asiáticos se movieron con cautela después de los comentarios agresivos del presidente de la Fed, Powell, y la mayoría de los índices se mantuvieron en rangos estrechos. El Nikkei 225 de Japón subió un 0,9% a pesar del débil PIB, mientras que el CSI 300 de China bajó levemente. El ASX 200 subió un 0,5%.

Los índices estadounidenses bajaron durante las operaciones asiáticas, con el Russel 2000 liderando las pérdidas (-0,63%), mientras que el Nasdaq 100 bajó un 0,51% y el S&P 500 (-0,38%).

Los índices europeos también se preparan para una apertura a la baja, con el DAX40 cotizando un 0,24% a la baja, mientras que el UK100 británico (-0,19%).

El crecimiento del PIB del tercer trimestre de Japón se desaceleró al 0,9% interanual desde el 2,2%, aunque superó ligeramente las estimaciones. El consumo privado siguió siendo el principal soporte, mientras que las exportaciones y el gasto de capital se debilitaron. Se espera que el IPC básico se enfríe al 2,2% en octubre.

Los datos chinos de octubre mostraron señales mixtas: las ventas minoristas superaron las expectativas gracias al impulso de la Semana Dorada, pero la producción industrial y la inversión en activos fijos no alcanzaron las previsiones. La caída de la inversión inmobiliaria se profundizó hasta el -10,3% en lo que va del año.

La victoria electoral de Donald Trump sigue afectando a los mercados, y las preocupaciones por una posible guerra comercial con China afectan al sentimiento regional. Trump ha propuesto aranceles del 60% a las importaciones chinas.

Los futuros de Wall Street cayeron después de que Powell advirtiera que los sólidos datos económicos dan a la Fed más tiempo antes de los recortes de tasas. Los mercados ahora estiman solo un 61% de posibilidades de recorte en diciembre, por debajo del 85,7% de ayer.

El bitcoin retrocedió desde máximos históricos, cayendo un 2,6% hasta los 87.634 dólares después de haber alcanzado los 93.226 dólares a principios de esta semana, mientras que el ethereum se negociaba a 3.060 dólares.

El dólar se mantuvo cerca de máximos de un año, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron a medida que los mercados redujeron las expectativas de recorte de tasas. El USDJPY cruzó el nivel de 156 después de que los débiles datos del PIB japonés aumentaran las apuestas moderadas del BOJ. Los precios del petróleo cayeron, con el Brent a 71,91 dólares y el WTI a 68,08 dólares, con pérdidas semanales del 2,7% y el 3,3% respectivamente. La AIE advirtió sobre un exceso de oferta en 2025 a pesar de mantener las previsiones de demanda.

El oro se estabilizó en 2.566 dólares, pero se encamina a su peor semana desde junio de 2021, con una caída del 4,3%, ya que la victoria de Trump y los sólidos datos estadounidenses frenaron la demanda de refugio seguro.

Eli Lilly demandó a la Administración de Recursos y Servicios de Salud federal por los cambios en el programa de descuento de medicamentos por valor de 340.000 millones de dólares, tras una acción similar de Johnson & Johnson.

Principales acontecimientos por delante: PIB del tercer trimestre del Reino Unido, datos de ventas minoristas de EE. UU., discursos de Collins de la Fed, McCaul del BCE y Thedeen del Riksbank. Netflix transmite esta noche el combate de boxeo de Tyson contra Paul. Los datos comerciales mostraron que las exportaciones de Indonesia aumentaron un 10,25% interanual en octubre gracias a los fuertes envíos agrícolas, mientras que el PIB del tercer trimestre de Malasia creció un 5,3% interanual, coincidiendo con las estimaciones pero por debajo del 5,9% del segundo trimestre.

