Rio Tinto adquirirá Arcadium Lithium 📢

Como ya se ha informado, Rio Tinto (RIO.UK) ha decidido adquirir Arcadium Lithium (ALTM.US). Se espera que la transacci贸n se realice 铆ntegramente en efectivo, con un valor estimado de 6.700 millones de d贸lares. Arcadium Lithium es una de las principales empresas de extracci贸n y procesamiento de litio. Las estimaciones indican que la empresa representa actualmente el 5% del suministro mundial del metal, y algunos an谩lisis sugieren que su participaci贸n en el mercado global aumentar谩 al 6% en 2028. La empresa opera en Argentina, Canad谩 y Australia Occidental, entre otros pa铆ses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La fusi贸n de la empresa con Rio Tinto supondr谩 la creaci贸n de un conglomerado con una de las mayores bases de producci贸n de litio del mundo. Adem谩s, para Rio Tinto significa seguir diversificando su cartera con una exposici贸n cada vez mayor al mercado del litio. Adem谩s, desde la perspectiva de la compa帽铆a, la parte del negocio de Arcadium Lithium que opera en Argentina puede ser de particular inter茅s, lo que podr铆a crear sinergias con el otro proyecto relacionado con litio de Rio Tinto en la regi贸n: el Proyecto de Litio Rincon. La voluntad de adquirir Arcadium es una medida contrac铆clica, dadas las fuertes ca铆das observadas en las compa帽铆as mineras recientemente, particularmente en litio, donde el mercado contin煤a presentando fuertes se帽ales de exceso de oferta. A pesar del dif铆cil entorno de mercado actual, la medida representa un intento de posicionarse para una posible mejora en el mercado en el futuro, aprovechando al mismo tiempo las bajas valoraciones de las compa帽铆as mineras. Adem谩s, la adquisici贸n de Rio Tinto puede ayudar a las perspectivas de desarrollo de los proyectos de Arcadium Lithium, que, debido a los problemas en el mercado del litio, la compa帽铆a podr铆a no ser capaz de financiar por s铆 sola. Aunque la oferta de 6.700 millones de d贸lares de Rio Tinto es significativamente inferior a algunas valoraciones que sugieren que el valor de Arcadium Lithium es de 8.500 millones de d贸lares, a煤n implica un precio de compra de 5,85 d贸lares por acci贸n, una prima de hasta el 90% sobre el precio del 4 de octubre (el 煤ltimo d铆a antes de que las empresas confirmaran el inicio de las conversaciones sobre la oferta) y, al mismo tiempo, una prima de m谩s del 38% sobre el 煤ltimo precio de cierre. En respuesta a las noticias de hoy, el precio de las acciones de Arcadium Lithium se dispar贸 casi un 32% en las operaciones previas a la apertura del mercado hasta los 5,56 d贸lares. Fuente: xStation5

