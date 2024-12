Rueda de prensa del BCE (EN DIRECTO)

El Banco Central Europeo ha decidido reducir sus tasas de interés clave en 25 puntos básicos. El consejo de gobierno, con la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a la cabeza, se dispone a comentar la decisión y ofrecer las perspectivas de la política monetaria para los próximos meses. A continuación, encontrará los principales comentarios de Lagarde del BCE: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El BCE prevé una recuperación económica más lenta de lo previsto anteriormente. Se prevé que el crecimiento de la eurozona alcance el 0,7% en 2024, el 1,1% en 2025, el 1,4% en 2026 y el 1,3% en 2027, siendo el aumento de los ingresos el principal impulsor, lo que permitirá un mayor consumo privado y una mayor inversión.

El BCE esperaba que la inflación subiera al 2,3% y sigue en camino de volver al 2% a medio plazo. La política monetaria sigue siendo restrictiva.

La inversión de las empresas se ve socavada por la débil demanda y las perspectivas económicas volátiles, lo que dificulta la innovación y la competitividad en la eurozona.

Los principales riesgos incluyen el crecimiento económico y la actividad escalonados, así como las fricciones comerciales entre las principales economías, que podrían hacer que las perspectivas de inflación sean inciertas. El BCE no discutió el tipo de interés neutral durante la última reunión. Lagarde subrayó que no se puede determinar el tipo de interés neutral en el actual nivel de incertidumbre sobre los estados miembros de la UE y el resultado de las elecciones en Estados Unidos.

