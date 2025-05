S&P 500: Cuando el mercado sube, pero la certidumbre cae

El S&P 500 ha repuntado más de un 20% desde los mínimos marcados tras la ofensiva arancelaria del pasado 2 de abril, cuando el expresidente Donald Trump anunció un arancel del 50% sobre las importaciones europeas. Desde entonces, y con una tregua temporal hasta el 9 de julio junto a una Fed que decidió mantener los tipos de interés sin cambios, el índice volvió a posicionarse por encima de su media móvil de 200 sesiones. Sin embargo, persiste la duda estructural: ¿es esto un rebote técnico... o un espejismo antes de un ajuste mayor? La Fed actúa con cautela mientras la inflación persiste La Reserva Federal mantuvo los tipos de interés en el rango de 4,25% a 4,5%, mostrando que no tiene prisa por recortar, a pesar de las presiones públicas y reiteradas de Trump. Jerome Powell se mueve con precaución, intentando evitar tensiones tanto con los mercados como con la Casa Blanca, pero lanzó una advertencia clave: los aranceles están creando un entorno inflacionario y de menor crecimiento, configurando el terreno para una temida estanflación. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El dato clave: PCE este viernes Toda la atención se centra ahora en el próximo dato relevante: el índice de precios del consumo personal (PCE), que se publicará este viernes. Se trata del indicador favorito de la Fed para medir la inflación subyacente, por lo que será fundamental para anticipar futuros movimientos de política monetaria: Si el PCE muestra rigidez , especialmente su componente core (que excluye alimentos y energía), la narrativa actual de la Fed se refuerza : no habrá recortes a corto plazo.

En cambio, si sorprende a la baja, podría desatar apuestas especulativas por recortes en septiembre, alimentando la narrativa de un soft landing. No obstante, el impulso del S&P 500 seguiría siendo más emocional que fundamental. Análisis técnico: ¿señal de fortaleza o advertencia? Desde el plano técnico, el S&P 500 superó la semana pasada su media móvil de 200 sesiones, tras haber estado 32 sesiones por debajo. Históricamente, este cruce tiene implicaciones positivas: En el 70% de los casos , los 12 meses posteriores registran retornos positivos.

Sin embargo, cuando este cruce ocurre con la media móvil en pendiente positiva, como ahora, el rendimiento medio a 12 meses es de solo un 6,6%, por debajo del promedio histórico. Además, el volumen durante esta ruptura fue moderado, sugiriendo que no todos los inversores institucionales están plenamente convencidos del movimiento alcista. Factores estructurales: tecnología, empleo y crecimiento El S&P 500 tiene una ponderación del 22% en el sector tecnológico, que es especialmente vulnerable tanto a los tipos altos como a interrupciones en las cadenas de suministro: Si la Fed no recorta y los costes suben por los aranceles , los márgenes de las tecnológicas se verán presionados .

Alphabet ya cayó más de un 7% tras conocerse restricciones en chips de IA, y si la incertidumbre se prolonga, podríamos ver presión en Apple, Microsoft y otras blue chips. Por otro lado, los datos de empleo y consumo empiezan a mostrar señales de fatiga: El PIB fue negativo en el primer trimestre .

Las previsiones de la Fed de Atlanta se redujeron a la mitad .

Aunque no se ha entrado en recesión, el margen de seguridad se estrecha, y cualquier nuevo shock podría ser decisivo. Gestión del riesgo: niveles clave y psicología de mercado La gestión del riesgo es ahora fundamental. Mientras el índice se mantenga por encima de los 4.980 puntos, la media de 200 días, el sesgo técnico sigue siendo alcista. Pero un cierre por debajo de ese nivel abriría la puerta a caídas hacia los 4.700 puntos, una zona de soporte relevante. Los traders más tácticos pueden buscar posiciones cortas con stops ajustados si se pierde ese soporte.

Los inversores de largo plazo deben preguntarse si este rebote está respaldado por fundamentos... o solo por esperanza. No es solo una cuestión de datos macroeconómicos ni de análisis técnico. Es también una cuestión de psicología colectiva: un mercado que quiere creer que la Fed lo protegerá, que Trump sellará acuerdos, y que las tensiones globales son "ruido" transitorio. Pero la historia reciente demuestra que los rebotes sostenidos exigen más que titulares optimistas: exigen datos sólidos. Y este viernes, con el PCE bajo la lupa, sabremos si la narrativa de alivio tiene fundamentos... o si estamos ante un nuevo episodio de euforia previa a la corrección. Fuente: xStation5. _______________ Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de cinco países, ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio. 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

