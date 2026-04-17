S&P 500 mantiene la tendencia alcista, pero entra en una fase más exigente tras los máximos recientes

El mercado estadounidense mantiene un sesgo claramente alcista y, por ahora, no hay argumentos sólidos para cuestionar ese movimiento. El S&P 500 volvió a marcar máximos, avanzó un 0,3% en la última sesión y continúa acompañado por el Nasdaq en zona de récords, en un entorno que sigue favoreciendo al lado comprador. La relativa calma en Oriente Medio, junto con la expectativa de nuevas conversaciones entre Estados Unidos e Irán, ha contribuido a sostener el sentimiento, mientras el petróleo se mantiene contenido en parte de la sesión europea y la tecnología vuelve a liderar con claridad.

Una recuperación impulsiva liderada por tecnología

Detrás de este avance hay señales que reflejan una recuperación con bastante intensidad. El Nasdaq encadena doce sesiones consecutivas al alza, su mejor racha desde 2009, al mismo tiempo que el índice de semiconductores replica ese comportamiento. Desde finales de marzo, varios nombres que venían especialmente castigados han protagonizado subidas muy agresivas, con movimientos que superan ampliamente el 40% o incluso el 60% en algunos casos. Este tipo de comportamiento no responde a una subida progresiva y ordenada, sino a una fase de recuperación más acelerada, donde el mercado ajusta valoraciones tras un periodo de castigo previo y vuelve a mostrar apetito por crecimiento.

Parte de este impulso también parece estar vinculado al cierre de posiciones bajistas. En el sector software, el interés corto ha retrocedido ligeramente desde finales de marzo, un ajuste que, aunque moderado en términos absolutos, resulta suficiente para amplificar los movimientos cuando el precio supera niveles relevantes. Este tipo de dinámica suele generar avances más rápidos, especialmente en fases donde el mercado obliga a reposicionar a quienes estaban en contra de la tendencia.

Cambios en la estructura

Si se observa con más detalle la secuencia reciente, el comportamiento del precio ha mostrado un patrón bastante reconocible en varias sesiones consecutivas. Tras fases de cierta debilidad o movimientos que amenazan con perder soportes, el mercado ha terminado acelerando al alza, en un proceso que primero incomoda y después limpia posiciones antes de retomar la tendencia, algo muy habitual en mercados fuertes.

En la sesión más reciente empieza a aparecer un matiz distinto, con un aumento de la volatilidad dentro de los rangos laterales respecto a días anteriores. Este cambio no implica necesariamente un giro inmediato, aunque sí introduce un elemento que conviene vigilar, ya que los tramos de consolidación más constructivos suelen ir acompañados de mayor compresión, mientras que un mercado más nervioso tiende a moverse con mayor desorden y riesgo de agotamiento.

Niveles técnicos

En términos técnicos, la referencia clave de corto plazo se sitúa en los 7.090 puntos. Mientras el S&P 500 se mantenga por encima de ese nivel, la estructura sigue favoreciendo la continuidad del movimiento alcista, y los retrocesos que respeten esa zona pueden interpretarse como pausas dentro de la tendencia.

El escenario empieza a cambiar si el precio pierde con claridad la zona de 7.045 puntos, ya que en ese caso el movimiento dejaría de ser una simple consolidación para empezar a reflejar un deterioro más consistente del impulso. En un mercado que ya ha recorrido una parte relevante del tramo alcista, la reacción en estos niveles cobra especial importancia.

Geopolítica y fin de semana

El contexto geopolítico sigue siendo un factor difícil de ignorar, especialmente con la cercanía del fin de semana. Las declaraciones recientes apuntando a una posible resolución del conflicto con Irán, junto con la tregua temporal en la región, han contribuido a reconstruir el sentimiento de mercado con bastante rapidez.

El problema es que este tipo de narrativa puede cambiar en cuestión de horas. El mercado ha recuperado gran parte del terreno perdido, el dólar ha reducido su prima de refugio y los índices han vuelto a máximos en un periodo relativamente corto, lo que deja una sensación de recuperación muy rápida que podría ser vulnerable a cualquier giro inesperado en los titulares.

Mantener exposición abierta durante el fin de semana en este entorno implica asumir un riesgo adicional que no siempre está reflejado en los precios, especialmente cuando el principal catalizador del mercado depende de factores políticos.

Una tendencia sólida, pero menos cómoda

La fotografía actual muestra un mercado que sigue siendo alcista, con un liderazgo claro por parte de la tecnología y una recuperación respaldada por flujo hacia crecimiento y ajuste de posicionamiento. Al mismo tiempo, el movimiento se encuentra en una fase más avanzada, con mayor sensibilidad a cualquier decepción y con señales incipientes de que el ritmo podría empezar a moderarse.

Mientras el S&P 500 se mantenga por encima de 7.090 puntos, la continuidad alcista sigue siendo el escenario principal. Una pérdida de 7.045 cambiaría de forma significativa la lectura y abriría la puerta a un ajuste más profundo. Entre ambos niveles, el mercado entra en una zona donde la gestión del riesgo gana protagonismo frente a la simple inercia de la tendencia.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.