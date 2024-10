⏫⏫ S&P 500 sube tras recorte de la Fed

🗽Wall Street sube tras recorte de tasas de la Fed por primera vez desde 2020 La decisión de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés en 50 puntos básicos fue una gran sorpresa para el mercado, a pesar de que el mercado daba un 65% de probabilidad de que se produjera tal medida. Además de esta decisión, la Fed está reduciendo drásticamente sus previsiones de tipos de interés para 2024 y más allá: La Fed prevé 2 recortes más de tasas este año, con una mediana del 4,4% (anteriormente 5,1%)

La Fed prevé 4-5 recortes el año que viene, con una mediana del 3,4% (anteriormente 4,1%)

Prevé un 2,9% en 2026, y lo mismo en 2027

La Fed recorta bastante las previsiones de inflación para este año: PCE en 2,3% y PCE básico en 2,6%

La Fed también prevé que la tasa de desempleo suba al 4,4% en 2024, mientras que prevé un 4,2% a partir de entonces. La Fed no prevé un colapso en el mercado laboral

La previsión del PIB apunta a un 2,0% en 2024 y más allá, lo que indica un aterrizaje suave. Fuente: la Fed

El S&P 500 sube momentáneamente hasta los 5.670 puntos tras la decisión de la Fed, poniendo a prueba los máximos locales de ayer y los niveles de principios de septiembre. Más tarde, sin embargo, las subidas se redujeron un poco en previsión de la conferencia de Powell. Por el momento, la decisión es recibida positivamente en el mercado, dada la perspectiva económica estable y la voluntad de hacer fuertes recortes, lo que significa una victoria contra la inflación y la voluntad de luchar por un mercado laboral más fuerte. Si Powell consolida la expectativa del mercado de una economía fuerte y la necesidad de recortes debido al fin de la lucha contra la inflación, el S&P 500 podría dirigirse hacia el nivel de los 5.700 puntos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5.

Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "