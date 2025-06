Se intensifica el conflicto en Oriente Medio 📃📌

Como hoy es festivo en Estados Unidos y en parte de los mercados europeos, la atenci贸n se centra en las dos importantes decisiones sobre tipos de inter茅s por parte de los bancos centrales europeos: el Banco Nacional Suizo (BNS) de Suiza y el Banco de Inglaterra (BoE). Se espera que el Banco Nacional Suizo (BNS) recorte los tipos de inter茅s en 25 puntos b谩sicos para contrarrestar la deflaci贸n. Mientras tanto, es probable que el BoE los mantenga sin cambios, aunque la divisi贸n del voto podr铆a ofrecer una idea de la futura direcci贸n de la pol铆tica monetaria. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Las tensiones en Oriente Medio aumentan Al mismo tiempo, las tensiones en Oriente Medio se intensifican. Seg煤n diversas fuentes, Trump ya ha aprobado un ataque militar estadounidense contra Ir谩n para el pr贸ximo fin de semana. Un posible objetivo es el complejo nuclear de Fordow, fuertemente fortificado. Sin embargo, la decisi贸n final est谩 en suspenso mientras Trump espera se帽ales de distensi贸n por parte de Ir谩n.

