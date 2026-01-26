¿Seguirá el fortalecimiento de las monedas emergentes?

La continuidad del movimiento dependerá del tono de la Reserva Federal , las decisiones de Banxico y el Banco de la República , y de si el mercado global mantiene apetito selectivo por rendimiento.

En enero de 2026 el dólar acumula caídas de 4,20% en USDCLP , 3,76% en USDMXN y 3,62% en USDCOP , apoyado por un dólar global más débil .

El inicio de 2026 ha reabierto la discusión sobre si las monedas emergentes pueden seguir ganando terreno frente al dólar incluso con un escenario global cargado de ruido político y comercial. Hasta ahora el mercado ha respondido de forma favorable, aunque con señales de que el avance podría volverse menos lineal.

Al 26 de enero, el dólar acumula caídas aproximadas de 4,20% frente al peso chileno, 3,76% frente al peso mexicano y 3,62% frente al peso colombiano. Este desempeño no se explica únicamente por factores locales, también incorpora una dinámica externa que por el momento beneficia a la región: un dólar más débil y un apetito selectivo por rendimiento.

Un dato que ayuda a dimensionar ese impulso externo es la caída del índice dólar hacia la zona de 97, su nivel más bajo en más de cuatro meses, después de encadenar retrocesos y registrar una baja semanal cercana a 1,9%, en un contexto donde el mercado descuenta una Reserva Federal más cauta y vuelve a incorporar en precios la incertidumbre ligada a la retórica comercial de Estados Unidos.

México

En México, la historia sigue siendo la de un peso fuerte que muchos consideran exigente por valuación, aunque resulta difícil apostar en contra mientras los fundamentales sostengan el diferencial de tasas y el banco central no valide un giro marcadamente más flexible.

La tasa de desempleo de 2,4% en diciembre de 2025 refuerza la idea de un mercado laboral firme y, por extensión, de una demanda interna que no se desploma. Banxico recortó su tasa de referencia a 7,00% en diciembre. Sin embargo, el mensaje dominante hacia febrero se ha inclinado a una pausa o, al menos, a mayor prudencia, debido a factores que pueden reavivar la inflación de corto plazo.

En México se suman varios factores que pueden reactivar la inflación de corto plazo. Por un lado, se aprobaron nuevos impuestos especiales sobre productos de consumo como refrescos, cigarrillos y videojuegos; y por otro, se implementaron aumentos arancelarios de hasta 50% para importaciones procedentes de China y de otros países asiáticos con los que México no tiene acuerdo comercial, dentro de un paquete amplio que abarca más de 1.400 bienes. A esto se agrega el incremento del salario mínimo para 2026, que presiona costos en servicios y actividades intensivas en mano de obra.

Aunque la inflación general de 2025 terminó alrededor de 3,69%, la inflación subyacente se mantenía cerca de 4,33%, un nivel que sugiere que la parte más persistente de la inflación sigue elevada y reduce el margen de comodidad para el banco central, especialmente si parte del encarecimiento por impuestos y aranceles se traslada a precios finales y genera efectos de segunda vuelta.

Análisis técnico del dólar en México

En el plano técnico, USDMXN cotiza alrededor de 17,33 y mantiene un sesgo bajista. El precio sigue por debajo de la media de 50 periodos cerca de 17,56 y de la media de 200 periodos alrededor de 17,87, mientras el RSI cercano a 32 sugiere un mercado próximo a sobreventa.

Esto es relevante porque, incluso si el panorama macro sigue favoreciendo al peso, el riesgo táctico aumenta tras una caída ordenada y prolongada. En niveles, el tramo bajista deja soportes en 17,24 y 17,13, mientras que una corrección podría buscar 17,46, 17,66 o incluso 17,99 si el dólar recupera tracción global.

Chile

En Chile, el fortalecimiento del peso chileno luce más respaldado por fundamentos y menos dependiente de flujos especulativos puros, aunque también corre el riesgo de estar demasiado extendido en el corto plazo.

El Banco Central de Chile opera con una lógica distinta a la de México, la tasa se ubica en 4,50% y el mercado ha tendido a esperar una pausa para evaluar la convergencia inflacionaria, con espacio para un recorte final más adelante si el escenario lo permite. Los datos acompañan ese enfoque, en diciembre la inflación anual fue 3,5% y la medida subyacente ex volátiles rondó 3,3%, dentro del rango objetivo de 2% a 4%.

A esto se suma un factor político-económico que el mercado valora cuando gana credibilidad, la expectativa de un giro pro inversión y pro crecimiento, con anuncios como la intención de reducir impuestos corporativos del 27% al 23% de manera gradual por la nueva administración, además de simplificar regulación, en un contexto donde el cobre se ha mantenido como soporte relevante del ingreso externo.

El punto débil está en la actividad. Hacia fin de año se observó pérdida de impulso, con una caída mensual de 0,6% en noviembre y un crecimiento anual cercano a 1,2%, junto con un desempleo todavía elevado alrededor de 8,4%.

Análisis técnico del dólar en Chile

En el gráfico, USDCLP se mueve cerca de 862 y muestra señales de sobreventa más claras que México, con RSI alrededor de 29. Además, se encuentra muy por debajo de sus referencias de tendencia, con media de 50 periodos cerca de 894 y media de 200 periodos alrededor de 933.

En el corto plazo, la zona 859–855 aparece como soporte. Las resistencias relevantes se ubican en 867, luego 889, 905 y 919. El peso chileno mantiene un relato fuerte apoyado en desinflación, credibilidad y términos de intercambio, aunque el mercado ya ha descontado gran parte de ese escenario en poco tiempo.

Colombia

Colombia es el caso más ambiguo de los tres, combinando fuerzas que empujan en direcciones opuestas. El peso colombiano suele beneficiarse cuando el dólar se debilita y cuando la tasa local ofrece carry atractivo, pero es más vulnerable cuando el mercado percibe deterioro en expectativas de inflación y un frente fiscal exigente.

El hecho más disruptivo es doméstico, el incremento del salario mínimo de 23,7% elevó el temor a efectos de segunda vuelta y ya se reflejó en encuestas. Los analistas pasaron a proyectar una inflación de 5,33% para enero, por encima del 5,10% con que cerró 2025, y comenzaron a incorporar un Banco de la República más restrictivo.

Se llegó a plantear un aumento de 50 puntos básicos en la reunión del 30 de enero, llevando la tasa desde 9,25% a 9,75%, con escenarios donde el ciclo podría prolongarse hacia 11,25% a fines de 2026. Esto, en principio, debería respaldar al peso colombiano.Todavía, si las tasas suben porque la inflación se desancla, el soporte cambiario puede ser frágil.

Análisis técnico del dólar en Colombia

En el gráfico, USDCOP ronda 3.701 tras rebotar desde un soporte cercano a 3.657. El RSI alrededor de 48 no marca sobreventa, sino más bien sugiere un mercado que podría entrar en rango. El desempeño del peso dependerá de la señal del banco central y de la lectura sobre credibilidad. Una decisión firme podría sostener la apreciación. Una narrativa más flexible o fiscalmente tensa podría devolver al dólar hacia resistencias como 3.750.

Balance general

Con este panorama, la continuidad del fortalecimiento de las monedas emergentes se responde mejor en condicional. Si el dólar global permanece presionado por expectativas de una Fed menos agresiva, por incertidumbre política en Estados Unidos y por rotaciones de flujos que reducen la demanda por dólares, aún existe espacio para que peso mexicano, peso colombiano y peso chileno mantengan una tendencia favorable, aunque con más pausas y mayor dependencia de eventos.

En México, el soporte es la pausa de Banxico, pero el riesgo de corrección aumenta por la cercanía a sobreventa. En Chile, el avance se apoya en desinflación y términos de intercambio, aunque está más extendido. En Colombia, el desenlace depende de si el mercado interpreta las tasas más altas como un ancla de credibilidad o como señal de un problema inflacionario persistente.

En la práctica, el foco ya no es si las emergentes se fortalecen en bloque, sino qué moneda puede sostener el movimiento sin adelantarse demasiado a los datos. Los próximos hitos, la reunión del Banco de la República el 30 de enero, la decisión de Banxico el 5 de febrero y las señales de la Fed durante la reunión del miercóles 28 de enero, serán determinantes para evaluar si enero fue el inicio de una tendencia o solo un tramo favorable dentro de un año que promete volatilidad.

