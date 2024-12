Sesión al alza en los índices asiáticos

La sesión asiática del martes registró modestas subidas en las cotizaciones de la mayoría de los índices bursátiles tras una jornada tibia en Wall Street en el día de ayer. A pesar del retroceso de las acciones chinas, el presidente Xi informó que confía en que el país alcanzará su objetivo económico para este año, que es un crecimiento del PIB de alrededor del 5%. Sin embargo, el tono favorable de los comentarios se ve alterado por el informe de la balanza comercial exterior, donde una vez más vemos lecturas muy por debajo de las expectativas. Las importaciones cayeron un 3,9% interanual y las exportaciones aumentaron un 6,7% frente a las expectativas del 8,5%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Decisión de bancos centrales El RBA decidió mantener los tipos de interés sin cambios en el 4,35%, en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, el comunicado suavizó la postura agresiva anterior del Banco. El informe anuncia que el banco gana confianza en que las presiones inflacionarias están disminuyendo en línea con los pronósticos recientes. Sin embargo, los comentarios de Bullock resultaron ser un poco más agresivos. El banquero comentó que algunos de los datos son ligeramente más débiles de lo esperado, lo que dio a la junta cierta confianza en que las presiones inflacionarias están disminuyendo, pero sin lograr una victoria definitiva sobre la inflación. Bullock mantiene que la inflación subyacente sigue siendo demasiado alta, pero al mismo tiempo, cuando se le preguntó sobre los recortes de tipos en el corto plazo, no rechazó de plano la idea. Los inversores actualmente están descontando una probabilidad del ~56% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de febrero. A nivel macroeconómico, la atención de los inversores hoy se centrará en los datos finales del IPC de Alemania. Otros mercados En el mercado de divisas actualmente se observan grandes movimientos en el dólar australiano, que está cayendo frente a sus pares principales tras la decisión del RBA. Por su parte, el dólar neozelandés sigue depreciándose. El Bitcoin se estabiliza en la cota de 97.000$ tras la volatilitad de ayer. El oro extiende beneficios después de salir de la consolidación y actualmente cotiza en los 2.670$ por onza. Fuente: xStation

