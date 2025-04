Simkus (BCE): Es necesario recortar los tipos en abril

"Es necesario un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la eurozona en abril", comentó Gediminas Simkus, del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), para Econostream. El banquero central se unió al coro de posturas moderadas dentro del BCE, que crece ante la preocupación por los efectos negativos de los aranceles de represalia estadounidenses y la escalada de la guerra comercial. Según Simkus, los aranceles representan un riesgo tanto recesivo como desinflacionario a largo plazo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Antes del anuncio de los aranceles de represalia del 20% por parte de Donald Trump, la OCDE revisó su previsión de crecimiento del PIB para la eurozona al 1%, mientras que la previsión de UBS se revisó hoy del 0,7% al 0,5%. Fuente: xStation5

