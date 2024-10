Situación del Dax

Los últimos datos económicos de Alemania y la eurozona han pintado un panorama sombrío, con los PMI manufactureros y compuestos en territorio de contracción. Esta debilidad económica está alimentando las expectativas de recortes de tipos más rápidos por parte del BCE, lo que podría dar un impulso al DAX a pesar del complicado entorno económico. El Dax roza máximos El DAX ha mostrado resiliencia ante los débiles datos económicos, rondando el precio máximo histórico dada la posibilidad de flexibilización monetaria. La reciente desinversión de la curva de rendimiento alemana, con los rendimientos a 2 años cayendo por debajo de los rendimientos a 10 años por primera vez desde noviembre de 2022, indica un cambio en las expectativas del mercado hacia una política más acomodaticia del BCE. Este cambio en la dinámica de la curva de rendimiento, junto con indicadores económicos decepcionantes, ha llevado a un aumento de las apuestas sobre recortes de tipos más rápidos y más profundos por parte del BCE. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Septiembre ha sido históricamente un mes complicado para el DAX. Sin embargo, octubre tiende a mostrar un rendimiento más positivo, lo que podría alinearse bien con las crecientes expectativas de flexibilización del BCE. ¿Qué pueden esperar los inversores? Los inversores deberían prepararse para una mayor volatilidad en las próximas semanas, a medida que el mercado procese los débiles datos económicos y se ajuste a las cambiantes expectativas de política del BCE. Las futuras orientaciones y proyecciones económicas del BCE serán cruciales para moldear el sentimiento del mercado. Es probable que los componentes del DAX, en particular los de sectores cíclicos como el automovilístico y el industrial, sean muy sensibles a los comentarios del BCE y a las perspectivas económicas. El continuo declive del sector manufacturero es especialmente preocupante, ya que la producción cae a su ritmo más rápido en un año. Esta desaceleración no es aislada, ya que está empezando a afectar al tradicionalmente resistente sector de servicios de Alemania. El rápido cambio de un optimismo moderado a un profundo pesimismo en tan solo un mes subraya la fragilidad del sentimiento empresarial. Es probable que el debate en curso sobre los riesgos de desindustrialización en Alemania se intensifique dados estos preocupantes indicadores económicos. A pesar de estos desafíos, hay un atisbo de esperanza de que los salarios más altos combinados con una inflación más baja podrían estimular la demanda y el consumo internos. La posibilidad de que se produzcan recortes de tipos más rápidos podría brindar apoyo al DAX, especialmente a sectores sensibles a los tipos de interés, como el inmobiliario y el de servicios públicos. Sin embargo, la continua debilidad económica, en particular en el sector manufacturero, puede seguir afectando a ciertos componentes del DAX. Fuente: xStation5

