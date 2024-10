Situación del Nasdaq 100 antes del IPC

Los inversores esperan hoy la publicación del IPC estadounidense de agosto (14:30 h), con previsiones de referencia que indican una caída de la lectura interanual general (se espera que sea del 2,5 % tras el 2,9 % de julio) y que el crecimiento del IPC básico no cambie, situándose en el 3,2 % anual (excluidos los precios de los alimentos y la energía). Antes de la lectura del IPC estadounidense, los futuros del Nasdaq 100 están bajando ligeramente, un 0,2 %, y han conseguido recuperar parte de sus pérdidas tras un movimiento a la baja durante la noche, cuando el índice probó la zona de los 18.500 puntos. Teniendo en cuenta el actual clima de mercado (temor a una desaceleración de la economía y del mercado laboral, y la Fed todavía "estancada" en tasas récord), la lectura podría interpretarse negativamente, tanto si los datos resultan al alza (ejerciendo presión sobre una postura más conservadora de la Fed, a pesar del debilitamiento del mercado laboral) como en el escenario de una inflación menor a la esperada (lo que podría interpretarse como una "prueba" adicional de un debilitamiento de la demanda interna). Además, la reacción al IPC puede en cierto sentido "mostrar" el posicionamiento de los grandes inversores y fondos, que querrán aprovechar la mayor liquidez del mercado, lo que podría indicar un mayor movimiento en el Nasdaq. Una caída por debajo de la zona de 18500 podría anunciar otro impulso a la baja y una debilidad temporal en Wall Street. Un aumento por encima de 19000 puntos, por otro lado, podría sugerir fortaleza en el lado optimista y una "sobreventa" en los índices. Los inversores pueden interpretar positivamente el descenso de los precios del combustible en Estados Unidos, especialmente si ninguno de los componentes del IPC indica una disminución significativa de la dinámica de precios en segmentos económicos clave como los servicios, lo que podría sugerir un debilitamiento grave de la demanda en Estados Unidos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

