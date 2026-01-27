Sólidos datos macro en EE. UU. 🗽 El US100 sube hasta los 26.000 puntos

- Los sólidos datos del mercado inmobiliario refuerzan el optimismo macro en EE. UU. y respaldan el avance del US100 hacia el nivel psicológico de 26.000 puntos.
- Los sólidos datos del mercado inmobiliario refuerzan el optimismo macro en EE. UU. y respaldan el avance del US100 hacia el nivel psicológico de 26.000 puntos.
Los datos de hoy del mercado inmobiliario de Estados Unidos sorprendieron al alza. Los precios de la vivienda aumentaron un 0,6% m/m, frente al 0,3% esperado y el 0,4% previo, mientras que los precios en las 20 áreas metropolitanas más grandes de EE. UU. mostraron un incremento del 1,4% interanual, frente al 1,2% previsto y el 1,3% anterior.
Además, el cambio semanal del empleo según ADP se ubicó en 7,5 mil puestos, en comparación con los 8 mil registrados previamente. Ahora la atención se centra en el índice del Conference Board y en el índice regional de la Fed de Richmond, ambos programados para las 16:00.
El índice US100 está subiendo antes de la apertura del mercado estadounidense y se está acercando al nivel clave de 26.000 puntos.
Fuente: xStation5
Resumen diario: jornada histórica para los metales preciosos; la PLATA pierde 30%; el DÓLAR se fortalece 💡
Tres mercados a seguir la próxima semana (30.01.2026)
Lockheed Martin: resultados récord con tensiones globales en máximos y valuaciones exigentes
🚨 EUR / USD cae 0,5% tras el dato de inflación IPP en EE. UU.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "