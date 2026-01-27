Sólidos datos macro en EE. UU. 🗽 El US100 sube hasta los 26.000 puntos

Los datos de hoy del mercado inmobiliario de Estados Unidos sorprendieron al alza. Los precios de la vivienda aumentaron un 0,6% m/m, frente al 0,3% esperado y el 0,4% previo, mientras que los precios en las 20 áreas metropolitanas más grandes de EE. UU. mostraron un incremento del 1,4% interanual, frente al 1,2% previsto y el 1,3% anterior.

Además, el cambio semanal del empleo según ADP se ubicó en 7,5 mil puestos, en comparación con los 8 mil registrados previamente. Ahora la atención se centra en el índice del Conference Board y en el índice regional de la Fed de Richmond, ambos programados para las 16:00.



El índice US100 está subiendo antes de la apertura del mercado estadounidense y se está acercando al nivel clave de 26.000 puntos.

