SpaceX podría debutar en bolsa en junio con la mayor OPI de la historia

SpaceX se prepara para la mayor oferta pública inicial de la historia, con una valoración objetivo de entre 1.75 y 2 billones de dólares y una captación de hasta 75.000 millones. Eso triplica el récord previo de Saudi Aramco, que levantó 29.000 millones en 2019. Los inversores que menos pueden permitirse no participar son los mismos que estarán comprando acciones sin derecho real a votar, sin acceso a los tribunales para impugnar decisiones y sin capacidad de forzar cambios en la gestión. El precio de entrada a la mayor OPI de la historia podría ser, precisamente, renunciar a los derechos que definen ser accionista.

Los números detrás de la valoración

A 1.75 billones de dólares sobre ingresos estimados de 18.500 millones en 2025, SpaceX cotizaría a aproximadamente 95 veces el ingreso anualizado en el momento del debut. No existe comparable público a esa escala con ese múltiplo. La valoración refleja lo que los inversores creen que será, y el argumento descansa en tres segmentos.

Starlink es el motor financiero, el servicio de internet satelital supera los 10 millones de suscriptores activos a nivel global y ARK Invest proyecta ingresos superiores a 20.000 millones de dólares en 2026, con un mercado potencial de conectividad satelital que podría aproximarse a 160.000 millones anuales a escala. El servicio de lanzamiento opera 165 misiones orbitales en 2025, desplegando el 85% de todos los vehículos espaciales del mundo, con un costo por kilogramo reducido un 95% desde 2008, de 15.600 dólares a menos de 1.000 dólares en el Falcon 9. El Starship apunta a sub-100 dólares por kilogramo, otro orden de magnitud de reducción de costos que abriría mercados que hoy no existen.

El tercer segmento es el más especulativo, la fusión con xAI en febrero de 2026, valorada en 250.000 millones de dólares, integró verticalanente lanzamiento, comunicaciones e infraestructura de inteligencia artificial bajo una sola entidad. Musk declaró la ambición de lanzar 100 gigawatts de capacidad de cómputo orbital anualmente. SpaceX anunció planes para el complejo Terafab de fabricación de chips junto a Tesla, con una inversión estimada de entre 55.000 y 119.000 millones de dólares dependiendo de las fases del proyecto.

La gobernanza que concentra el poder

Los fragmentos del registro revisados por Reuters revelan una estructura de control sin precedente en una compañía de este tamaño que sale a bolsa. SpaceX combina acciones de supervoto, arbitraje obligatorio para los accionistas, reglas más estrictas sobre propuestas y derecho corporativo de Texas para dar a Musk y otros insiders control prácticamente ilimitado. Solo Musk puede despedir a Musk, los accionistas no podrán recurrir a los tribunales para impugnar decisiones de gestión, no podrán forzar votaciones sobre cuestiones de gobernanza y no tendrán los mecanismos habituales de escrutinio.

SOC Investment Group, que asesora fondos de pensiones con más de 250.000 millones en activos, escribió a la SEC para solicitar escrutinio sobre la independencia del auditor, las transacciones entre compañías controladas por Musk y los criterios de reconocimiento de ingresos. La organización también señaló la posible influencia de los lazos de Musk con la administración Trump sobre el proceso de revisión regulatoria.

Sin embargo, la demanda supera estas preocupaciones. Ann Lipton, profesora de derecho de la Universidad de Colorado, expresó que SpaceX tendrá un peso tan determinante en el índice que a la mayoría de los gestores de portafolio le resultará muy difícil no comprar, porque si el papel sube y no tienes posición, parecerás un rezagado frente al mercado.

Bank of America lanzó una advertencia sobre la OPI, señaló que la contracción de acciones, la reducción sostenida del número de valores cotizados desde más de 8.000 en los años noventa hasta aproximadamente 4.000 en 2025, ha sido uno de los pilares del ciclo alcista de los últimos años. Una OPI de esta magnitud, junto con las de Anthropic y OpenAI previstas para el segundo semestre, podría revertir esa dinámica e inundar el mercado de papel nuevo. Los fondos pasivos, que gestionan el 60% de los activos domiciliados en EE.UU. y están sesgados hacia la megacapitalización tecnológica, se verían obligados a liberar capital para hacer espacio a los nuevos valores, generando presión bajista sobre las posiciones existentes.

Cómo acceder antes del debut

Para los inversores que no puedan o no quieran esperar al debut en el Nasdaq, existen vías de exposición indirecta ya disponibles. Alphabet (GOOGL.US) posee aproximadamente el 6% de SpaceX tras invertir 900 millones en 2015, y su unidad Google Cloud mantiene una alianza de infraestructura con Starlink. Bank of America (BAC.US) participó en una ronda de financiación en 2018 con una inversión de 250 millones. EchoStar (SATS.US) podría recibir una participación del 2.8% en SpaceX a cambio de espectro radioeléctrico si el regulador aprueba el acuerdo, lo que a una valoración de 2 billones representaría una posición de aproximadamente 56.000 millones. Linde (LIN.DE), el gigante industrial de gases, provee combustibles al 65-75% de los lanzamientos globales y construye una planta de 100 millones de dólares en Texas a menos de 30 millas de las instalaciones de SpaceX en Starbase.

El S-1 público, que deberá publicarse al menos 15 días antes de que comience el roadshow, será el primer documento que permita presionar con rigor las asunciones de valoración. Kalshi estima un 80% de probabilidad de que la OPI sea oficial antes del 1 de julio.