Suben las bolsas globales impulsadas por China; el oro alcanza un récord histórico

Las acciones globales cerraron en alza el viernes, impulsadas por un repunte en las acciones chinas tras nuevas medidas de Pekín para estimular su economía, junto con datos positivos en EE. UU.. Movimientos destacados: El índice MSCI global subió un 0,25%. Los futuros del S&P 500 y Nasdaq aumentaron antes de la apertura de Wall Street.

El índice chino CSI300 ganó 3,6%, su mayor avance en ocho sesiones.

El oro superó los 2.700 dólares por onza, un nuevo máximo histórico, reflejando la creciente incertidumbre global. Factores clave: Incertidumbre geopolítica : La guerra en Oriente Medio y las elecciones presidenciales en EE. UU. generan volatilidad.

Los resultados del tercer trimestre y los datos de nóminas en EE. UU. serán claves para el mercado en las próximas semanas. Otros indicadores: El dólar se mantuvo cerca de su nivel más alto en 11 semanas, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años fue estable en 4,10%.

El BCE recortó tasas, y el Banco de Japón no apresura sus subidas de tipos.

Los precios del petróleo cayeron, registrando su mayor pérdida semanal en un mes. Los mercados siguen atentos a los riesgos económicos y geopolíticos que podrían afectar el sentimiento global. GOLD H1 El oro se encuentra actualmente en 2717.84, en una clara tendencia alcista, marcando nuevos máximos recientes. El RSI está en 70.7, lo que indica condiciones de sobrecompra, mientras que el MACD muestra momentum positivo con una divergencia alcista aún no confirmada. Escenario alcista : Si el precio supera los 2720 con fuerza, podría continuar el rally hacia 2750 como próximo objetivo. Un rompimiento claro y sostenido por encima de este nivel sugiere mayor presión compradora.

Escenario bajista: Si el precio no logra superar los 2720 y el RSI comienza a retroceder, podríamos ver una corrección hacia los 2670, que actuaría como primer nivel de soporte clave.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "