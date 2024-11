Super Micro Computer cae un 24% en medio de resultados y previsiones más débiles 📉

Las acciones del productor de racks para servidores Super Micro Computer (SMCI.US) cayeron un 23% hoy, y ahora están en niveles no vistos desde mayo de 2023, ya que los mercados influyen en resultados más débiles, orientación futura presionada y riesgo de fraude con mayor incertidumbre entre la cotización en los índices S&P 500 y Nasdaq. Si bien los ingresos no alcanzaron las expectativas, las previsiones de beneficios por acción y de margen muestran resiliencia en la eficiencia operativa. Las previsiones del segundo trimestre sugieren expectativas conservadoras continuas, probablemente reflejando las condiciones del mercado o las tendencias de compra de los clientes, pero el enfoque de la empresa en el control de costes y la gestión del efectivo sigue siendo evidente.

Las previsiones del segundo trimestre sugieren expectativas conservadoras continuas, probablemente reflejando las condiciones del mercado o las tendencias de compra de los clientes, pero el enfoque de la empresa en el control de costes y la gestión del efectivo sigue siendo evidente. El Consejo de Administración comentó que no se detectó ningún fraude o mala conducta en los documentos financieros analizados. La empresa afirma que su relación con Nvidia sigue siendo profunda y espera más novedades en medio del debut del chip AI Blackwell.

A continuación, se presentan los aspectos más destacados y las perspectivas del informe preliminar de ganancias de Super Micro Computer, Inc. para el primer trimestre fiscal del año fiscal 2025 (trimestre finalizado en septiembre de 2024). Ventas netas: Se espera que las ganancias oscilen entre 5.900 y 6.000 millones de dólares, cifra inferior a la previsión anterior de 6.000 y 7.000 millones de dólares. Esto indica un ligero déficit de ingresos, probablemente influenciado por una demanda menor a la esperada o un retraso en los patrones de compra de los clientes. Márgenes: Margen bruto GAAP y no GAAP: aproximadamente 13,3 %, lo que refleja un desempeño constante en la gestión de costos. Ajustes no GAAP: incluye un agregado de $4 millones para compensación basada en acciones, lo que indica sus medidas proactivas en la gestión de los gastos operativos. Utilidad neta por acción: Ingresos netos GAAP: se estiman entre $0,68 y $0,70, ligeramente por encima del punto medio de la orientación anterior de $0,60 a $0,77.

Ingresos netos no GAAP: se esperan entre $0,75 y $0,76, que está por encima del punto medio de la orientación anterior de $0,67 a $0,83.

A pesar del déficit de ingresos, las cifras de EPS superan ligeramente las expectativas del punto medio, probablemente beneficiándose de los controles de costos o la asignación eficiente de activos. Cash and Debt Position: Efectivo total y equivalentes: aproximadamente $2.1 mil millones con una deuda total de $2.3 mil millones, con $0.6 mil millones en deuda bancaria y $1.7 mil millones en pagarés convertibles.

aproximadamente con una deuda total de con en deuda bancaria en pagarés convertibles. La relación efectivo/deuda refleja una posición altamente apalancada, en la que el efectivo cubre apenas una parte de sus obligaciones de deuda. Este equilibrio podría afectar la flexibilidad futura, en particular si aumentan las tasas de interés o se modera el crecimiento de las ganancias. Orientación más débil de lo esperado (segundo trimestre fiscal de 2025 que finaliza el 31 de diciembre de 2024) Ventas netas: Se espera que oscile entre 5.500 millones y 6.100 millones de dólares, lo que indica una posible debilidad estacional o una perspectiva cautelosa sobre la demanda en el corto plazo. Wall Street esperaba 6.860 millones de dólares. Orientación sobre ganancias por acción: Ingresos netos GAAP: se proyecta que sean de $0,48 a $0,58. Los analistas esperaban un BPA de $0,83.

Ingresos netos no GAAP: Proyectado entre $0,56 y $0,65, excluyendo gastos de compensación basada en acciones de $54 millones y otros gastos, netos de efectos fiscales relacionados.

Esta previsión implica una posible presión sobre las ganancias en el segundo trimestre, lo que puede indicar que se están llevando a cabo estrategias de contención de costos. La previsión es claramente más débil que la del primer trimestre de 2025 Comentarios sobre preocupaciones de seguridad: El Comité Especial ha proporcionado hoy la siguiente declaración a Super Micro, pero no ha proporcionado ningún otro detalle o información adicional. "El Comité Especial ha completado su investigación basándose en un conjunto de preocupaciones iniciales planteadas por EY. Tras una investigación de tres meses dirigida por el Asesor Independiente, la investigación del Comité hasta la fecha ha encontrado que el Comité de Auditoría ha actuado de forma independiente y que no hay evidencia de fraude o mala conducta por parte de la gerencia o el Consejo de Administración. El Comité está recomendando una serie de medidas correctivas para que la Compañía fortalezca sus funciones internas de gobernanza y supervisión, y el Comité espera entregar el informe completo sobre el trabajo completado esta semana o la próxima. El Comité Especial tiene otro trabajo que está en curso, pero espera que se complete pronto". SMCI (D1) Fuente: xStation5

