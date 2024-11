📉 Super Micro se enfrenta al riesgo de ser excluida de la bolsa de Nasdaq a medida que caen sus acciones

Las acciones de SMCI est谩n perdiendo un 6% hoy, prolongando su reciente declive despu茅s de que el problem谩tico fabricante de servidores sigue enfrentando problemas con su reporte financiero. Las acciones de la compa帽铆a han estado bajo presi贸n desde que su auditor Ernst & Young renunci贸 el mes pasado, citando falta de disposici贸n para asociarse con los estados financieros de Super Micro. Las acciones se han desplomado hasta un 60% desde la salida de EY. A esto se suman las preocupaciones de los inversionistas, ya que la empresa ha retrasado la presentaci贸n de sus informes trimestrales 10-Q y anuales 10-K, poni茅ndola en riesgo de ser excluida de Nasdaq si no presenta un plan de cumplimiento antes del 16 de noviembre. Las acciones ahora han perdido m谩s de la mitad de su valor desde finales de octubre, cotiz谩ndose alrededor de $18.9. A pesar de la fuerte posici贸n de Super Micro en el mercado de servidores AI y sus retornos hist贸ricamente impresionantes, los inversionistas siguen cautelosos debido a las significativas preocupaciones sobre la gobernanza corporativa y las incertidumbres que rodean sus pr谩cticas de reporte financiero. 聽 Fuente: xStation 5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

