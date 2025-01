Tensiones arancelarias entre Estados Unidos y Colombia 🖋️📌

Los dos temas más candentes relacionados con la presidencia de Donald Trump, la migración y los aranceles, se fusionaron este fin de semana, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Colombia. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, se negó a aceptar aviones militares estadounidenses que transportaran migrantes, afirmando que "Estados Unidos no puede tratar a los inmigrantes colombianos como criminales". En respuesta, Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 25% a los productos colombianos y elevarlo al 50% en una semana. Trump amenaza con aranceles a Colombia Esta decisión se derivó de un acuerdo previo de las autoridades colombianas para transportar migrantes. Los aranceles se promulgarían mediante una ley especial: la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que permite al presidente imponer tarifas y sanciones extraordinarias a países extranjeros en casos de circunstancias económicas excepcionales. Cabe destacar que esta ley nunca antes se había utilizado para imponer aranceles. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Finalmente, Estados Unidos y Colombia llegaron a un acuerdo sobre la deportación de inmigrantes ilegales. Colombia aceptó la “aceptación ilimitada” de todos los deportados, incluidos aquellos que viajan en vuelos militares estadounidenses, lo que llevó a Estados Unidos a postergar la implementación de los aranceles del 25%. El acuerdo ayudó a evitar una importante perturbación económica para Colombia, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos. El dólar registró subidas moderadas, apoyadas por la posibilidad de que la administración estadounidense utilice aranceles por primera vez. El índice del dólar baja un 0,55%, alcanzando los 106,9 puntos. Sin embargo, tras conocerse que el gobierno colombiano había aceptado todas las demandas de Trump con respecto a la deportación de inmigrantes ilegales bajo la amenaza de aranceles del 25%, esta noticia sirve como catalizador para borrar las subidas del dólar y desencadenar un regreso a las caídas. Trump también demostró su capacidad para usar eficazmente la amenaza de aranceles sin implementarlos realmente. En el momento de la publicación. La debilidad del dólar también puede estar influenciada por una fuerte venta masiva de futuros del mercado de valores estadounidense y un mayor interés en el mercado chino tras los recientes logros de la startup DeepSeek.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "