⚡Tesla presentará hoy su informe del tercer trimestre. ¿Sorprenderá a Wall Street?

El fabricante de vehículos eléctricos Tesla (TSLA.US) presentará hoy sus resultados financieros, tras el cierre de la sesión estadounidense. Las acciones de la compañía han ido perdiendo terreno en los últimos días, con la reciente presentación de su coche autónomo y de los robots Optimus, que ha acabado en recogida de beneficios. En el contexto de sus rivales tecnológicos BigTech, cuyas acciones cotizan en máximos históricos, Tesla parece un auténtico merodeador desde hace muchos trimestres. El mercado espera que el beneficio neto de la empresa caiga alrededor de un 10% interanual; el único de este tipo entre las empresas estadounidenses de los '7 magníficos'. Los inversores querrán conocer más detalles sobre el negocio de los 'robotaxi' y los márgenes, que han sufrido un importante deterioro en los últimos trimestres. Las expectativas para el negocio base de Tesla, es decir, las ventas de vehículos eléctricos para los próximos dos años, son bajas, lo que demuestra que, si estas suposiciones resultan correctas, sin catalizadores significativos en el corto plazo, puede resultar difícil para la empresa mantener una prima de valoración significativa. A continuación, se muestran las expectativas de los analistas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ingresos esperados: 25.410 millones de dólares frente a 25.500 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024 y 23.350 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023 (un aumento del 8,9 % interanual) Beneficios por acción esperados: 0,48 dólares frente a 0,43 dólares en el segundo trimestre de 2024 y 0,53 dólares en el tercer trimestre de 2023 Ingresos netos: 1.680 millones de dólares frente a 1.480 millones de dólares y 1.850 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023 (una disminución del 10 % interanual) Margen bruto: 14,9 % frente al 14,6 % en el segundo trimestre de 2024 ¿A qué prestará atención Wall Street? Los analistas de Piper Sandler creen que, independientemente de los resultados, es poco probable que haya aumentos sostenidos hasta que surjan circunstancias que justifiquen revisiones de las expectativas y la dinámica de crecimiento a largo plazo

Los posibles catalizadores incluyen no solo el debut de un automóvil eléctrico "económico", sino también la aprobación regulatoria de un software avanzado de conducción autónoma, en China

Longboard Asset Management señaló en un comentario que el sector de los automóviles eléctricos ya no es la industria de fuerte crecimiento que fue en 2019-2021

Es probable que los envíos anuales de Tesla registren una disminución interanual, aunque los envíos aumentaron ligeramente en el tercer trimestre, gracias a mayores compras en China

Los inversores probablemente querrán escuchar más sobre el debut del modelo EV "más barato", que estaba previsto que costara menos de $ 30,000, mientras que la información al respecto aún es residual. El mercado también estará atento a la escala y rentabilidad de las ventas del modelo Cybertruck, que, a pesar de su debut, hasta ahora tiene una participación mínima en las ventas

En el tercer trimestre, Tesla informó de entregas de 462.900 vehículos, Wall Street esperaba 462.000 (incluidos casi 440.000 Model X y Model Y); la escala de la superación de las previsiones fue mínima y las acciones cayeron. El evento sugiere que los inversores esperan mucho más de la empresa Gráfico del precio de las acciones de Tesla (intervalo D1, H1) Las acciones de Tesla se cotizan prácticamente en la media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200, línea roja), lo que sugiere que el mercado puede ver los resultados de hoy como un "catalizador" de una forma u otra. Desde principios de año, la acción ha bajado más del 12% y ha caído dos veces desde alrededor de 260 dólares. Fuente: xStation5 Fuente: xStation5 Los cuadros de mando financieros de Tesla La valoración de Tesla sigue siendo muy complicada, con una relación precio-beneficios superior a 100 y una relación precio-beneficios anticipada de alrededor de 80, lo que sugiere que el mercado sigue valorando la acción con una prima importante frente a sus competidores de coches eléctricos. Por otro lado, la empresa se enfrenta a la competencia de las marcas chinas, que, como ha señalado el propio Musk, operan a costes mucho más bajos e incluso "no comercializables", y la demanda mundial de vehículos eléctricos se ha ralentizado.

La deuda ha aumentado hasta un récord de 12.500 millones de dólares, pero no es un problema importante, ya que la empresa tiene casi el doble de activos (efectivo y equivalentes de efectivo, activos líquidos, etc.) que pasivos.

El rendimiento del capital invertido (ROIC) de la empresa ha ido cayendo de forma constante desde 2022, y su ratio de coste ponderado del capital (WACC) prácticamente no ha cambiado. En este contexto, mantener una prima en la valoración de Tesla puede resultar complicado. Los catalizadores importantes para el futuro son el alquiler de sistemas de conducción autónoma y la posible producción de robots Optimus. Sin embargo, ambos catalizadores conllevan un nivel relativamente alto de incertidumbre. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

